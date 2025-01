Aadhav Arjuna, Nirmal Kumar Unete para TVK de Vijay

Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VC) Panaiyur na sexta -feira na sede da Arty (31 de janeiro de 2025).

Ambos os líderes receberam publicações importantes no partido, segundo Fuentes. No início de dezembro de 2024, o Sr. Vijay lançou um livro, Elorukkumaana Thalaivo Ambitkar (Ambedkar: um líder para todos), escrito pelo Sr. Arjuna. No lançamento do livro, Arjuna havia dito: “Em Tamil Nadu, há apenas a monarquia. Em 2026, a monarquia deve chegar ao fim. Os principais ministros não devem ser escolhidos de acordo com o nascimento. Precisamos que os líderes ideologicamente comprometam a governar Tamil Nadu. Um homem comum, um dalit, deve se tornar primeiro -ministro.

Os comentários do Sr. Arjuna sobre “Política Dinástica DMK” haviam causado uma controvérsia, já que o VCK é um componente da aliança liderada pelo DMK em Tamil Nadu. Após o incidente, o fundador da VCK e Chidambaram MP Thol. Thirumavalavan o suspendeu da festa por seis meses. O Sr. Arjuna deixou o VCK, alguns dias após sua suspensão.

Kumar, que dirigiu o BJP Tamil Nadu e a unidade de redes sociais, havia atravessado o AIADMK em março de 2023, acusando acusações contra o Presidente do Estado do BJP, K. Annamalai.