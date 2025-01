AAP alega ‘terrorismo na água’ de Haryana; Saini Junks afirma

Delhi CM Atishi | Crédito da foto: foto do arquivo

Uma palavra de palavras eclodiu entre a AAP em Delhi e o governo de Haryana na segunda -feira sobre a qualidade da água fornecida à capital do rio Yamuna, que flui através de Haryana. A AAP alegou que o nível de amônia na água é alto e o descreveu como “terrorismo da água” e um ato “deliberado” do governo de Haryana.

O primeiro -ministro de Délhi, Atishi e seu Punjab, balcão de Bhagwant Mann na capital nacional. A carta buscou a intervenção do CEC para resolver o problema. Segundo as fontes, a Comissão Eleitoral (CE) ordenou que o governo de Haryana apresentasse um relatório factual para terça -feira.

Em uma reunião da imprensa, a sra. Atishi disse que o BJP enfrenta uma “derrota esmagadora” e por frustração, recorreu a “ações desprezíveis”.

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, também afirmou que o país nunca viu tão “política suja”. “Se o povo de Delhi não votar no BJP, você matará o povo de Delhi, dando -lhes água misturada com veneno?” Ele disse em X.

O primeiro -ministro de Haryana, Nayab Singh Saini, respondeu ao Sr. Kejriwal, acusando -o de não tomar as providências apropriadas para a distribuição da água, que forçou os moradores de Delhi a consumir água contaminada. Ele alegou que o governo da AAP desviou sistematicamente 28 drenos em Yamuna.

“Senhor. Kejriwal tem o hábito de fazer acusações sem fundamento e depois evitar a responsabilidade. Isso reflete a abordagem pessoal de Kejriwal e a mentalidade de seu partido”, disse Saini.

Ele disse que pediu ao Sr. Kejriwal que enviasse Haryana para seu principal secretário e oficiais, especificamente para Sonipat, de onde Haryana fornece água a Delhi, para inspecionar a qualidade da água fornecida.

‘Will Sue Kejriwal’

O governo de Haryana processará Kejriwal por sua acusação de que o BJP está misturando “veneno” com a água de Yamuna, disseram fontes do BJP na segunda -feira e acrescentaram que o partido também transferirá o CE na terça -feira.

O Conselho de Délhi Jal (DJB) em uma comunicação oficial com o secretário principal descreveu as acusações de AAP “facticamente incorreto e enganoso”. “O DJB monitora regularmente a qualidade da água de entrada e regula o suprimento, dependendo de vários parâmetros”, disse ele e acrescentou que os níveis de amônia no Yamuna aumentam durante o inverno: outubro-fevereiro.

Em resposta, a AAP disse: “Embora a carta tenta justificar o pico de amônia como um fenômeno sazonal, ignora a escala da crise atual”.

(Com entradas PTI)