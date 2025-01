AAP fazendo ligações falsas: BJP, AAP Junks Claim

O Partido Aam Aadmi está enganando os cidadãos com telefonemas falsos, alegando que os esquemas existentes serão eliminados, apesar da garantia clara do primeiro-ministro Modi de que todos os esquemas de bem-estar continuarão, disse o porta-voz nacional do BJP, Sudhanshu Trivedi. | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma

O BJP alegou no domingo que a AAP está fazendo ligações falsas para as pessoas e alegando que se o BJP chegar ao poder, os esquemas de bem-estar iniciados pela AAP serão interrompidos. AAP chamou as afirmações de “infundadas”. “Eles estão enganando os cidadãos com telefonemas falsos, alegando que os esquemas existentes serão desmantelados, apesar da garantia clara do primeiro-ministro Modi de que todos os esquemas de bem-estar social continuarão”, disse o porta-voz nacional do BJP, Sudhanshu Trivedi, numa conferência de imprensa. Respondendo às alegações, a AAP disse: “Foi Arvind Kejriwal quem deu ao povo de Delhi eletricidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, educação de qualidade e clínicas Mohalla. “O BJP apresenta alegações infundadas contra a AAP e depois foge.”

O candidato do BJP de Nova Delhi, Parvesh Sahib Singh, alegou que Kejriwal não fez nada pelo povo de Delhi em 11 anos e está usando táticas de intimidação porque está perdendo as eleições. Ele também acusou a AAP de comprar votos na Assembleia de Nova Delhi por Rs. 500 e mostrou um vídeo de um suposto funcionário da AAP distribuindo Rs. 500 notas dentro de calendários para moradores de favelas.

Respondendo às alegações, a AAP disse num comunicado que o BJP carece de uma agenda, de uma visão e até mesmo de um rosto ministerial chefe em Deli.

“Foi Arvind Kejriwal quem deu ao povo de Delhi eletricidade GRATUITA 24 horas por dia, 7 dias por semana, educação de qualidade e clínicas Mohalla. O BJP nivela as acusações infundadas contra a AAP e depois foge. Todas as agências estão sob o comando do BJP, mas nenhuma investigação está sendo realizada contra vários crimes cometidos por líderes do BJP”, dizia o comunicado.