AAP não forneceu moradia prometida aos moradores de favelas, agora transferindo a culpa: Parvesh Verma do BJP

O líder do BJP, Parvesh Verma, na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) acusou a AAP de não cumprir sua promessa de fornecer moradia aos moradores de favelas e afirmou que essas pessoas estão desabrigadas, apesar de pagarem enormes quantias de dinheiro ao governo de Delhi sob seu esquema habitacional para elas. .

O candidato do BJP que disputou o convocador nacional do Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, nas próximas eleições para a Assembleia de Delhi, criticou o ex-ministro-chefe de Delhi por suas repetidas afirmações de que o partido açafrão demoliria todos os bairros marginais da cidade se fosse votado. ao poder.

“A AAP zombou do sistema. Eles têm mentido repetidamente, desorientando o povo de Delhi, especialmente os pobres que vivem em jhuggis (favelas)”, disse o líder do BJP.

Dirigindo-se a uma conferência de imprensa, o Sr. Verma colocou: “Quero perguntar a Kejriwal, que está a construir o seu próprio ‘Sheesh Mahal, destruindo as casas dos pobres, não fornecerá casas a estas pessoas?”

O BJP tem zombado de Kejriwal e de sua AAP por causa da reforma do bangalô que já foi ocupado pelo ex-ministro-chefe de Delhi e o apelidou de ‘Sheesh Mahal’ pelos “gastos luxuosos” com ele.

Verma alegou que muitos moradores de favelas pagaram até Rs 1 lakh no âmbito do esquema habitacional para eles, mas não receberam as casas que lhes foram prometidas. Ele alegou que o governo de Delhi não cumpriu o seu compromisso.

Na conferência de imprensa, que também contou com a presença de vários moradores de favelas afetados pela questão habitacional, o Sr. Verma apresentou documentos, que disse terem sido obtidos através de pedidos de RTI, mostrando que embora o governo tivesse aceitado o dinheiro do plano, os apartamentos prometidos nunca foram entregues aos requerentes.

“Se Kejriwal não puder cumprir a sua promessa, penso que não deveria lutar nestas eleições”, disse ele, exalando confiança na vitória do BJP nas próximas eleições.

As observações do rival de Kejriwal no seu assento na Assembleia de Deli ocorreram depois de o chefe da AAP ter desafiado o Ministro do Interior da União, Amit Shah, a retirar todos os casos contra pessoas que vivem em ‘jhuggis’ e a reassentar os deslocados dentro de 24 horas, prometendo não participar nas eleições se o BJP cumpre.

Verma também mostrou documentos que supostamente indicavam que a demolição das favelas havia sido realizada pela Corporação Municipal de Delhi (MCD), governada pela AAP, e criticou o partido por “não ser capaz” de resolver os problemas enfrentados pelos moradores das favelas. enquanto culpa o BJP.