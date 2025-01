Aap Rajya Sabha MP Swati Maliwal parou para jogar lixo da residência de Kejriwal

Rajya Sabha Swati Maliwal deputado com os moradores de lixo de Vikaspuri espalhados do lado de fora do ex -conventor nacional de Delhi e AAP Arvind Kejriwal durante um protesto, em Nova Délhi, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O Partido Aam Aadmi (AAP) Rajya Sabha, Swati Maliwal, foi preso pela polícia na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) na tarde depois que ele jogou três mini carregadores de lixo da residência do ex -primeiro ministro de Delhi, Arvind Kejriwal , em protesto.

No início do dia, Maliwal visitou Vikaspuri, onde disse que as ruas eram afogadas de desperdício, levantando sérios problemas de saúde e higiene para os moradores.

A sra. Maliwal, junto com um grupo de seguidores, coletou lixo em três mini -caminhões e foi para a residência do Sr. Kejriwal na 5, Ferazeshah Road.

Acompanhado por centenas de mulheres com banners dizendo: “Muskuraiye, Aap Delhi Mein Hain”, a sra. Maliwal jogou o lixo da casa de Kejriwal, usando uma pá para jogar desperdício no chão. Logo depois, ela foi confrontada pelo pessoal da polícia e a retirada do local. Posteriormente, foi preso e levado à delegacia na Parliament Street.

Segundo a sra. Maliwal, ela foi libertada após algumas horas e uma FIR foi registrada sob a seção 188 do Código Penal Indiano por violar ordens proibitivas.

A polícia interrompe o deputado de Rajya Sabha, Swati Maliwal, depois que ela jogou lixo para fora da residência nacional da AAP, Arvind Kejriwal, em protesto contra a limpeza, em Nova Délhi na quinta -feira. | Crédito da foto: Ani

Após seu lançamento, Maliwal disse aos jornalistas: “Durante os últimos dez anos, Arvind Kejriwal garantiu que Delhi se torne um aterro de lixo gigante. As estradas estão quebradas, os drenos transbordam e os resíduos que acumulam em todos os lugares.

Anteriormente, a sra. Maliwal compartilhou um vídeo em X, mostrando a ela e a outros coletando lixo Vikaspuri. “Houve muito lixo nas estradas em Vikaspuri há anos. As pessoas estão muito zangadas. Eles coletarão todo esse lixo e o jogarão na casa do Sr. Kejriwal”, escreveu ele na posição.

Ele acrescentou: “A condição de toda a Delhi se deteriorou. A sujeira e o fedor de que o rosto de Delhiitas será enfrentado por Kejriwal Ji hoje. O público vem, Kejriwal Ji, não tenha medo”.

A sra. Maliwal tem um relacionamento tenso com a AAP e Kejriwal desde o ano passado, quando alegou que seu secretário pessoal foi incompreendido em sua residência. Atualmente, o assunto está sendo ouvido no tribunal.