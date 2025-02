Aaron Juiz e esposa Samantha Bracksieck dê as boas -vindas ao seu primeiro filho

Juiz Aaron e o dele esposaAssim, Samantha BracksieckEles compartilharam as notícias emocionantes de uma nova incorporação em sua família. O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, uma filha, no final de janeiro de 2025. Eles fizeram um anúncio particular, mas alegre, marcando um marco significativo em suas vidas.

Vamos dar uma olhada na viagem do casal, seus marcos recentes e o último capítulo de sua história pessoal.

A esposa do juiz de Aaron, Samantha Bracksieck, dá à luz uma filha

Aaron juiz e sua esposa, Samantha Bracksieck, receberam seu primeiro filho, uma filha chamada Nora Rose Judge, em 27 de janeiro de 2025.

O juiz compartilhou as notícias por meio de um post no Instagram em 5 de fevereiro de 2025, onde descreveu a semana como “incrível” e expressou emoção pelas memórias que eles criariam em família. A publicação incluiu uma foto em preto e branco de seu recém -nascido.

Em janeiro de 2025, o juiz de 32 anos anunciou que a cerimônia de premiação da Associação de Escritores de Baseball da América estaria perdida, onde venceu o MVP 2024 al, porque sua esposa teve que dar à luz “qualquer dia”. Ele aceitou o prêmio através da videochamada enquanto esperava o nascimento de sua filha.

O casal, os namorados do ensino médio, casou -se em dezembro de 2021 no Havaí. Eles mantêm sua vida pessoal em particular, mas o juiz compartilhou como sua esposa o apoiou ao longo de sua carreira. Ela a incentivou a assinar seu contrato de nove anos e US $ 360 milhões com o Yankees em dezembro de 2022. Samantha também o apoiou durante a carreira da Yankees World Series 2024. Apesar de seus esforços, a equipe foi derrotada pelo Los Angeles Dodgers em cinco jogos.

O juiz e Samantha começaram a sair no ensino médio em Linden, Califórnia, antes de frequentar a Universidade Estadual de Fresno. Apesar de manter sua vida familiar em grande parte fora dos olhos do público, o juiz expressou constantemente como sua esposa ajuda a mantê -lo no chão no meio de seu sucesso esportivo.