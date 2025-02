Abastecimento de água da barragem de Hidkal para o estado industrial de Hubballi-Dharwad

Os membros de várias organizações organizaram uma manifestação em Belagavi na segunda-feira que se opõe a um projeto para fornecer água do reservatório Hidkal ao Hubballi-Dharwad Industrial Estate.

Os manifestantes se reuniram pela primeira vez no círculo de Kitur Chennamma e depois marcharam para o escritório do vice -comissário como parte da campanha ‘Namma Dutr, Namma Hakku’ (nossa água, nossa direita).

Ao chegar ao escritório do vice -comissário, alguns dos manifestantes tentaram cercar a casa do vice -comissário, que foi frustrado pela polícia. Então, os manifestantes organizaram uma dharna exigindo que o comissário em anexo Mohammed Roshan venha receber um memorando.

Posteriormente, o comissário anexado se reuniu com os manifestantes, que pediram que ele parasse o trabalho em andamento no projeto e apresentou um memorando a esse respeito. Roshan disse que o problema seria levantado no nível governamental para obter mais conselhos sobre o assunto.