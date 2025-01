Abbott Elementary e It’s Always Sunny Crossover: O que acontece na Parte 1?

A expectativa para Abbott Elementar e Episódio crossover de It’s Always Sunny vem crescendo entre os fãs de ambos os programas há meses, e Parte 1 Finalmente chegou. Exibido como 4ª temporada, episódio 9 da série ABC, o episódio inaugural do crossover segue os professores da escola de mesmo nome enquanto eles tentam se dar bem com um grupo incomum de voluntários locais.

Isso é o que acontece na Parte 1 do crossover Abbott Elementary e It’s Always Sunny.

O título da parte 1 do crossover Abbott Elementary e It’s Always Sunny é “Volunteers”, referindo-se à turma da série FXX: Mac (Rob McElhenney), Frank (Danny DeVito), Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Charlie Day ). e Dee (Kaitlin Olson).

A ideia de um crossover entre essas comédias é inegavelmente estranha. No entanto, o episódio abraça essa estranheza e permite que os personagens de Always Sunny sejam ousados ​​​​e peculiares no cenário inerentemente sério da Abbott Elementary.

Ao longo do episódio, fica claro que os personagens de It’s Always Sunny não são voluntários. Eles estão na Willard R. Abbott Elementary School como parte de 100 horas de serviço comunitário ordenado pelo tribunal. Apesar desta grande revelação, os professores do ensino fundamental acabaram deixando o outro grupo ficar.

Inicialmente, Dee se dá bem com Janine (Quinta Brunson), até que a primeira se volta para Gregory (Tyler James Williams), namorado desta. Eventualmente, é necessária uma rejeição direta de Gregory para fazer Dee parar, mas então ela começa a acreditar que Gregory deve estar interessado em homens.

Enquanto isso, Charlie aprende a ler e Dennis se esconde da equipe do documentário. Frank briga com o Sr. Johnson (William Stanford Davis) por causa do problema do guaxinim na escola e surpreendentemente encontra um amigo em Gregory. Quanto a Mac, ele desempenha um papel fundamental na obtenção de financiamento de Ava (Janelle James) pelos desenvolvedores de campos de golfe.

Quando será lançada a segunda parte do crossover Abbott Elementary e It’s Always Sunny?

O crossover Abbott Elementary e It’s Always Sunny Part 2 está programado para ser lançado como um episódio da 17ª temporada de Abbott Elementary. De acordo com McElhenney, ele retratará a mesma série de eventos da Parte 1, mas “através do prisma de” It’s Always Sunny e será lançado “quatro ou cinco meses” após a Parte 1 (via pedra rolante).