Abbott Elementary e It’s Always Sunny Crossover Teaser Trailer provoca reunião caótica de dois programas de comédia

um novo Abbott Elementar e Sempre faz sol na Filadélfia cruzamento O trailer já está disponível, antecipando o encontro caótico entre os dois ícones da comédia.

O trailer mostra as boas-vindas ao grupo It’s Always Sunny, além de algumas breves interações entre os integrantes do programa. O trailer termina com um clipe do caos que sem dúvida se seguirá, quando um placar desabar no ginásio e Dennis Reynolds, de Glenn Howerton, acabar.

A gangue Always Sunny se reunirá com os professores do Abbott Elementary em 8 de janeiro de 2025. Embora não se saiba muito sobre o episódio, o nome do episódio, “Volunteers”, sugere que a equipe do Paddy’s Pub começará a trabalhar na escola.

Confira o trailer do episódio crossover Abbott Elementary e It’s Always Sunny in Philadelphia abaixo:

O que sabemos sobre o episódio cruzado de Abbott Elementary e It’s Always Sunny?

conversando com O repórter de Hollywood No início deste ano, a estrela da Abbott Elementary, Quinta Brunson, falou sobre como fazer um episódio crossover com Always Sunny “imediatamente fez sentido”.

“Então, Rob McElhenney, ele viu algo online que alguém lhe enviou e disse: ‘Este seria um episódio divertido de It’s Always Sunny’, e ele retuitou e disse: ‘Acho que este seria um ótimo episódio de Abbott.’ e isso nos levou a conversar”, explicou ele. “O episódio não tem nada a ver com o que mandaram para ele, mas nos fez conversar e, sinceramente, gosto muito do Rob. Acho que nos damos bem porque, assim como eu, ele é escritor, criador de programas, adora comédia e é da Filadélfia. Clicamos imediatamente e começamos a realmente conversar sobre isso e perceber que realmente podemos fazer isso. Nós dois estamos sob o guarda-chuva da Disney, podemos fazer isso funcionar.

“Eles representam uma parte do sul da Filadélfia e nós representamos uma parte do oeste da Filadélfia que é muito real, e não foi um longo caminho para esses personagens interagirem. Simplesmente fez sentido imediatamente. E quando ficou tão fácil para nós, dissemos: “Sim, temos que fazer isso”. Então começamos a colocar as coisas em movimento no início desta temporada da Abbott porque Sunny acabou de começar a escrever sua temporada. E Charlie e Rob entraram na sala conosco um dia, eles eram colaboradores maravilhosos, excelentes, excelentes. Não posso dizer palavras gentis suficientes sobre eles. Nós nos divertimos muito. Nós nos divertimos muito no set. É simplesmente um prazer trabalhar com eles. E posso ajudar a dar nova vida ao nosso mundo e vice-versa. Foi um verdadeiro prazer trabalhar com eles. E acima de tudo, Rob, Charlie e eles são como eu. Gostamos de comédia, queremos fazer comédia e queremos fazer coisas emocionantes com a comédia. E quando você trabalha com pessoas assim, que estão todas na mesma página, é simplesmente mágico.”