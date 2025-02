Abbott proíbe as autoridades do Texas de usarem Deepseek, rednote em dispositivos do governo

Abbott proíbe as autoridades do Texas de usarem Deepseek, rednote em dispositivos...

O governador do Texas Greg Abbott (R) proibiu autoridades estaduais de usar a tecnologia imobiliária chinesa, como DeepSeek e Rednote em dispositivos do governo na sexta -feira.

“O Texas não permitirá ao Partido Comunista Chinês se infiltrar na infraestrutura crítica de nosso estado por meio de aplicativos de IA e redes de coleta de dados sociais”, disse Abbott em Um comunicado de imprensa. “O Texas continuará a proteger e defender nosso estado de atores estrangeiros hostis”.

Nas últimas semanas, a Depseek, uma startup de inteligência artificial (IA) e rednote, um pequeno aplicativo de redes sociais de vídeo, aumentaram em popularidade em todo o país, à medida que as preocupações com a tecnologia imobiliária chinesa continuam aumentando mais tarde da proibição de Tiktok. EUA.

“As agências estatais e os funcionários responsáveis ​​por lidar com a infraestrutura crítica, a propriedade intelectual e as informações pessoais devem ser protegidas das operações maliciosas de espionagem do Partido Comunista Chinês”, acrescentou Abbott no comunicado.

O presidente Trump chamou a nova retenção Deepseek no país de “chamada de atenção”.

“O lançamento da Deepseek, ai de uma empresa chinesa, deve ser um pedido de atenção para nossas indústrias de que precisamos nos concentrar no laser para competir para vencer”, disseram os republicanos da Câmara dos Deputados a republicanos em sua aposentadoria anual para políticas anuais até o início desta semana.

Enquanto isso, o ex -CEO do Google, Eric Schmitt, descreveu a explosão da startup da IA ​​na cena como um “ponto de virada” na carreira global de inteligência artificial.

“Claramente, há uma pressão crescente sobre os grandes atores tecnológicos dos Estados Unidos se o DePseek puder competir com eles usando muito menos recursos”, escreveu ele em um artigo de opinião.

No entanto, o Depseek foi amplamente descartado por outros líderes tecnológicos. O criador de Operai Sam Altman disse que o impacto do modelo de IA foi “exagerado”, enquanto Mark Zuckerberg, da Meta, expressou confiança no trabalho de sua própria empresa.

O Rednote, também proibido por Abbott na ordem, foi um dos melhores downloads gratuitos na App Store da Apple, na semana em que a Proibição Tiktok ordenada entrou em vigor.

Abbott previamente proibiu a Tiktok com dispositivos governamentais em 2022.

Outras aplicações incluídas na proibição do Texas incluem Webull, Tiger Brokers, Moomoo e Lemon8.

