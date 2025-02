Abby Phillip, Scott Jennings Tangle no segmento da CNN: “Deixe -me explicar um pouco mais devagar”

Abby Phillip, Scott Jennings Tangle no segmento da CNN: “Deixe -me explicar...

O apresentador da CNN, Abby Phillip e o especialista Scott Jennings entraram em um debate acalorado sobre seu programa na segunda -feira pela rejeição da rejeição do presidente Trump no tribunal.

“Cada um desses casos lida com um problema discreto”, disse Phillip em referência às ordens de juízes que bloqueiam temporariamente os esforços do governo Trump, interrompendo o financiamento e reduzindo o tamanho das agências federais. “Todo mundo está sendo tratado por diferentes juízes. Eles não são seqüências políticas amplas aqui”.

“É”, Jennings interveio.

“Quando o tribunal diz: ‘O Congresso apropriou esse dinheiro, você deve descongelar”, continuou ele. “Por que Trump não pode cumprir isso?”

“Então você está dizendo que um juiz deve decidir como e quando o dinheiro é gasto”, respondeu Jennings. “E não o presidente dos Estados Unidos.”

Phillip aparentemente frustrado disse: “Deixe -me explicar um pouco mais devagar”.

“Você não precisa falar comigo assim”, Jennings zombou. “Eu tenho uma posição sobre isso. Se você discordar de mim, podemos falar sobre isso.”

“Mas você não está ouvindo”, respondeu o anfitrião. “E você está fazendo declarações que não estão conectadas aos fatos”.

Jennings disse que “ele não concorda totalmente” com um juiz que tinha o poder de permitir o financiamento de programas federais durante o litígio em andamento sobre o assunto.

Ex -assistente do Partido Republicano, Jennings fez um nome na agenda do presidente Trump e da agenda do presidente Trump com vários convidados e anfitriões na rede. Especulou -se que ele estava em consideração como secretário de imprensa da Casa Branca.

Trump recebeu uma série de contratempos nos tribunais nas primeiras semanas de seu segundo mandato, e os democratas estão cada vez mais o alarme de que a Casa Branca simplesmente ignorará essas decisões. Um juiz federal ordenou que o governo cumpra na segunda -feira uma ordem anterior que não divulgasse dinheiro dos subsídios federais, depois que os estados democratas disseram que a decisão não estava sendo confirmada.

