Aberto da Austrália: Djokovic Dolorante sai, Zverev vai para a final

O dez vezes campeão do Aberto da Austrália de tênis, Novak Djokovic, em busca de um recorde de 25 títulos de Grand Slam, enfrentou o número 2 do mundo, Alexander Zverev, nas semifinais em Melbourne hoje.





Embora o alemão de 27 anos tivesse acabado de vencer o primeiro set no intervalo, o sérvio número 7 do ATP, de 37 anos, disse-lhe que não poderia continuar o jogo que começou com um curativo volumoso na coxa esquerda depois que ele foi lesionado na final de quarta-feira contra Carlos Alcaraz. Na conferência de imprensa, o próprio Djokovic afirmou estar “preocupado” com a sua lesão, que definiu como semelhante à que ocorreu imediatamente no tendão da coxa no Aberto da Austrália de 2023.





Os sérvios vaiaram hoje o público na Arena Rod Lavener e conquistaram o apoio de Zverev, que pediu à torcida que parasse de vaiar. Os dois jogadores travaram uma intensa batalha que durou 1 hora e 20 minutos, com Djokovic conseguindo defender cinco bolas em seu saque, empurrando o adversário para o tiebreak. Aos 6/5 para Zverev, o sérvio mandou a bola para a rede dando o primeiro set ao primeiro adversário.





Assim, o alemão terá uma terceira chance de ganhar um título de Grand Slam no domingo, depois de perder as finais do Aberto dos Estados Unidos de 2020 e de Roland Garros de 2024. Ele nunca derrotou Djokovic de uma vez. O adversário de Zverev será decidido esta manhã, com Fida entre o número 1 mundial Jannik Sinner e o americano Ben Shelton (N.20).



