Aberto da Austrália: Errani-Paolini eliminado na segunda rodada, Bolelli-Vavassori nas quartas de final

O Aberto da Austrália de Sara Errani e Jasmine Paolini termina na segunda rodada, quando elas derrotam Mirra Andreeva e Diana Shnaider em dois sets por 7-5 e 7-5, numa repetição da final olímpica vencida pelos italianos em Paris.

A jornada de duplas de Lucia Bronzetti com Anhelina Kalinin também está chegando ao fim. A italiana e a ucraniana foram derrotadas por 6-0 e 7-6(5) pela brasileira Beatriz Haddad Maia e pela alemã Laura Siegemund.

Porém, nas duplas masculinas, Simone Bolelli e Andrea Vavassori chegaram às quartas de final. Na terceira rodada, a dupla italiana, que ainda não perdeu nenhum set, derrotou os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 6:3, 7:6. Nas quartas-de-final, Bolelli e Vavassori enfrentarão pela primeira vez os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral.

Draper sai, Alcaraz nas quartas de final



Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália, primeiro Slam da temporada 2025. Nas oitavas de final, o espanhol enfrentou o britânico Jack Draper, que desistiu devido a problemas físicos antes do início do terceiro set, quando Alcaraz liderava. 7-5 6-1. Nas quartas de final, Murcian desafiará o vencedor da partida entre Novak Djokovic e o tcheco Jiří Lehečka.

