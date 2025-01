Aberto da Austrália: Pecador: ‘Sem lesões, não me senti bem’

Jannik Sinner estava claramente sentindo o calor durante sua vitória nas oitavas de final contra Holger Rune no Aberto da Austrália na segunda-feira, mas não entrou em detalhes sobre a doença que o forçou a procurar atendimento médico no terceiro set em entrevista coletiva, dizendo. ele teve “sorte” de rasgar a rede inadvertidamente, permitindo-se uma pequena pausa no início do quarto set.

“Tive sorte – palavras dele na coletiva de imprensa – “20 minutos fora de campo (tempo necessário para consertar a rede, nota do editor), para tentar me recuperar fisicamente, para colocar um pouco de água fria na cabeça, foi muito útil. Tive muita, muita sorte.”

Aberto da Austrália – Dia 9



Quando questionado sobre a natureza exata de suas doenças, o número um do mundo não quis “entrar em detalhes”. “Acho que vimos que eu não estava me sentindo bem – palavras dele – estava um pouco tonto. Em termos de lesões, não tenho nada, apenas alguns problemas de saúde. ainda quente.” hoje – acrescentou – sabia que seria muito, muito difícil, estava lutando contra um adversário difícil, mas também um pouco contra mim mesmo”, finalizou Sinner.

Jannik Pecador



“Foi uma manhã estranha, nem esquentei. Conversar com o médico me fez bem. lutar.” : assim Jannik Sinner confirma na entrevista em campo no final da partida, sem especificar a sua natureza, um problema físico durante a partida, que não o impediu de levar a vitória para casa. “Hoje o apoio do público foi fundamental, eu precisava dele – acrescentou Jihotyrolský – Hoje 90% do crédito é seu e tentei te fazer feliz por 10%

Aberto da Austrália: Tien derrotado, Sonego também nas quartas de final

Lorenzo Sonego chega às quartas de final do Slam pela primeira vez na carreira. As emoções ao final da partida foram inevitáveis: “É inacreditável, estou animado – disse ele em entrevista na quadra – Apesar dos problemas de Tien, foi uma partida difícil, mas estou feliz por ter chegado às quartas de final de o Slam. É especial estar aqui, tenho jogado bem esta semana e tentando aproveitar cada momento em quadra.” Sonego vai desafiar Ben Shelton nas quartas de final.

Sinner e Sonego voam para as quartas de final, Rune derrotado e Tien derrotado em 4 sets



Jannik Sinner e Lorenzo Sonego avançaram para as quartas de final do Aberto da Austrália. O número um do mundo venceu por 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 sobre a runa dinamarquesa. Vitória em 4 sets também para o segundo italiano com placar de 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 sobre o americano Tien.

