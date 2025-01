Aberto da Austrália: Sinner e Sonego avançam para as quartas de final, Rune derrotado, Tien derrotado em 4 sets

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego avançaram para as quartas de final do Aberto da Austrália. O número um do mundo venceu por 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 sobre a runa dinamarquesa. Vitória em 4 sets também para o segundo italiano com placar de 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 sobre o americano Tien.

Aberto da Austrália – Dia 9



“Foi uma manhã estranha, nem esquentei. Conversar com o médico me fez bem. lutar.” : assim Jannik Sinner confirma na entrevista em campo no final da partida, sem especificar a sua natureza, um problema físico durante a partida, que não o impediu de levar a vitória para casa. “O apoio público foi essencial hoje, eu precisava dele – acrescentou Jihotyrolský – Hoje 90% do crédito vai para você e tentei te fazer feliz por 10%.

Jannik Pecador



Lorenzo Sonego chega às quartas de final do Slam pela primeira vez na carreira. As emoções ao final da partida foram inevitáveis: “É inacreditável, estou animado – disse ele em entrevista na quadra – Apesar dos problemas de Tien, foi uma partida difícil, mas estou feliz por ter chegado às quartas de final de o Slam. Estar aqui é especial, joguei bem esta semana e procurei aproveitar cada momento em quadra.” Nas quartas de final, Sonego vai desafiar o vencedor das oitavas entre Ben Shelton e Gael Monfils.

Aberto da Austrália: Tien derrotado, Sonego também nas quartas de final



Aberto da Austrália – Dia 9



Reprodução reservada © Copyright ANSA