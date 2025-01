Aberto da Austrália: Sinner treme e teme, depois vence Rune e está nas quartas de final com Sonego

Mais forte que o calor, uma nova doença que é particularmente perturbadora pela imagem do tremor na mão e também pela Runa Holger.

Jannik Sinner supera mais um obstáculo e se classifica para as quartas de final do Aberto da Austrália, primeiro Slam da temporada, que deu início à ascensão do sul-tirolês ao topo do ranking mundial com sua vitória há um ano.

Na próxima rodada enfrentará o australiano De Minaur, embora no momento o adversário que precisa de mais atenção seja a sua condição física.

A partida contra o dinamarquês, que venceu em quatro sets após mais de três horas de jogo, trouxe muitos problemas para o sul-tirolês, que também precisou de atendimento médico no terceiro set antes de voltar a pisar no acelerador e superar Rune. 6-3 3-6 6-3 6-2.

“Foi uma manhã estranha – esclareceu o sul-tirolês ao final da partida, falando sobre os problemas que sofreu no terceiro set – nem me aqueci antes da partida. e sacei muito bem, isso me deu confiança para continuar na luta durante o intervalo conversei com o médico, ele me ajudou muito, tentei entrar em campo o melhor que pude fisicamente sabia que teria que lutar em termos de jogo, que joguei bem, saquei bem e os chutes também me deram confiança.”

Aberto da Austrália – Dia 9



Depois, os elogios do público: “A torcida de hoje significou muito para mim, eu precisava muito de você: 90% dessa vitória é sua, 10% eu estava tentando te fazer feliz”, palavras do público australiano. Depois, em conferência de imprensa, sem entrar em detalhes sobre o desconforto que sentiu, sublinhou: “nenhuma lesão, apenas um problema de saúde”, dizendo que teve “muita sorte” de ter uma paragem de 20 minutos para reparar a rede, “muito útil para recuperar forças”.

É a segunda vez que Sinner sofre uma doença semelhante: a anterior foi em Wimbledon, uma paralisação médica de 11 minutos em 9 de julho do ano passado devido a uma doença que resultou em tontura. Depois a derrota contra Medvedev: originalmente um vírus. Desta vez 12 minutos seguidos de vitória sobre Rune, embora a preocupação seja a ausência de um vírus específico (“desta vez dormi bem, mas quando acordei me senti estranho”). É também por isso que Sinner sublinhou o copo meio cheio, ou seja, a capacidade de gerir uma crise.

“Acho que administrei a partida da maneira certa. Não consegui colocar tanta energia em todos os pontos: tive que entender a mim mesmo e ao meu corpo – palavras dele ao SkySport – Foi um dia positivo para mim, que certamente será ajuda.” para entender quais são os meus limites no futuro.” Ganhar jogos, mas também uma grande capacidade de conviver com as dificuldades, portanto.

Contra Rune Sinner, ele conseguiu colocar a partida de volta nos trilhos depois de perder o segundo set e, depois de mais de três horas de jogo, conquistou sua 18ª vitória consecutiva e 10ª nas quartas de final de nível Slam da carreira, empatando o recorde de todos os tempos de Nicola Pietrangeli. . Rune se consolidou como um atacante de qualidade, mas ainda muito desorganizado, com muita dificuldade para tomar decisões acertadas, mesmo com a vantagem no placar como no terceiro set.

O presidente do Federtennis, Angelo Binaghi, também falou sobre a doença de Sinner: “A certa altura da noite, Jannik nos lembrou que ele é um ser humano com todas as fraquezas que cada um de nós tem, especialmente na sua idade – suas palavras – mas ele também lembrou nos que ele é um campeão mundial, se quisermos ajudá-lo agora, devemos tentar pensar que ele não pode ser uma máquina, não pode ser sempre legal, não pode vencer todo mundo. torneios É normal que ele faça algumas pausas, que tenha dias em que acorde doente, em que não se sinta em boa forma.” A Itália no Aus Open não está apenas sorrindo para Sinner.

Pela segunda vez na história do torneio de Melbourne, haverá dois italianos nas quartas-de-final. Em 2022 foi o nativo de Altoese e Matteo Berrettini, este ano o outro italiano é Lorenzo Sonego, que venceu o Learner Tien por 6-3 6-2 3-6 6-1, nocauteando Daniil Medvedev com sinais óbvios de cansaço nas pernas. para um torneio que começou com qualificação. O turinense chegou pela primeira vez às quartas de final em um Slam e agora vai desafiar outro americano, Ben Shelton, promovido após a desistência de Gael Monfils.

“É inacreditável, estou animado – disse ele em entrevista na quadra – foi uma partida difícil apesar dos problemas de Tien, mas estou feliz por chegar pela primeira vez às quartas de final do Slam. É especial estar aqui. Joguei bem, esta semana e tentei me divertir, você está em campo a cada momento.” E no fundo está a possibilidade de uma semifinal totalmente italiana.

