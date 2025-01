Jannik Sinner avança para as quartas de final do Aberto da Austrália. O número um do mundo venceu Dane Rune em 4 sets com uma pontuação 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Também esteve em quadra Lorenzo Sonego, que venceu os dois primeiros sets por 6-3, 6-2 contra Tien e perdeu o terceiro por 3-6. 2 a 0 no quarto

