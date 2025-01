Aberto da Austrália: Sinner-Zverev 2-0 (6-3, 7-6/7-4, 5-3) AO VIVO

Sinner-Zverev 3-0 (6-3, 7-6/7-4, 6-3)

Zverev segura o saque. Pecador no bastão

Pecador servindo para manter a liderança. O jogo disputado foi decidido por Sinner com vantagens e graças à finalização

Zverev sofre dois break points no saque. O primeiro foi anulado por uma longa fila, mas desistiu da finalização

Sinner segura o saque sem marcar pontos. Zverev segura o saque. É a vez do Sinner vencer sua jogada com zero morcegos

O terceiro set começa com Sinner no saque, que mantém o round em 15. É a vez da alemã, que lidera aos 40:15 graças ao seu 11º ás na partida. Um erro de Zverev na rede leva Sinner para 40-30. Zverev então prevaleceu graças ao seu saque

Sinner também vence o segundo set, mas desta vez a decisão é decidida no tie-break com Zverev, que melhora 7-6(7-4)

O primeiro set perfeito de Sinner com uma quebra decisiva no oitavo game: 6-3

Reprodução reservada © Copyright ANSA