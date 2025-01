Aberto da Austrália: Sinner-Zverev Al durante a partida de 3-2

Aberto da Austrália: Sinner-Zverev Al via Al Match 2-2

O Aberto da Austrália “Final Perfect”, onde o líder mundial e os dois se enfrentarão, fecha o círculo perfeito para Jannika Sinner, que distribuiu sua propriedade da vitória de retorno sobre Daniil Medvedev há 12 meses.

Pelo que vimos em Melbourne, além das doenças menores, o italiano é tão perfeito que deixa apenas um pequeno espaço para a esperança de seu rival Alexander Zverev que ele ganhará seu primeiro golpe em sua carreira e o impedirá de fazer um “Down Unde” Torneio “.

De qualquer forma, o alemão é talvez o único que atualmente tem filmagens e físicos (IZ o que foi visto em Melbourne) que a morte de um troféu e um rico cheque reservado para o vencedor não dão como certo. Sinner, que aparentemente superou as doenças dos últimos dias, mesmo depois de vencer a semifinal sobre o americano Ben Shelton, três sets quase sem história, trabalhou em detalhes e sem forçado. Um dia antes de passarmos treinando em uma quadra coberta no Centro Nacional de Tênis, longe do sol e as vistas dos espectadores.

Agência ANSA Agência ANSA Aberto da Austrália: Bohelli -Vavassori desistiu na final das duplas – Notícias – ANSA.it Derrotado em três sets com um par de Heliovaara-Patten (ANSA)

O isolamento essencial para absorver melhor o conselho de Simone Vagozzi, concentre -se no que fará em campo, tente não se distrair com as enormes expectativas, com a Itália, que serão de 9 a 30 anos. Zverev, que, ao contrário de Sinner, perdeu as duas finais de slam em que participou, tem uma história favorável em confrontos diretos no ano passado no The Masters 1000 em Cincinnati.

Agência ANSA Agência ANSA Keys surpreendeu Sabalenko, seu primeiro golpe em Melbourne – Notícias – ANSA.it American: “Eu não acho que terei outra chance” (ANSA)

Portanto, as estatísticas que são importantes até certo ponto, embora seja verdade que o alemão possa ser o mais novo de uma possível maratona, dado que nos últimos dias ele jogou contra Novaku Djokovic apenas por uma hora e meia. Com uma controvérsia do desejo sérvio de o alemão levar o troféu para casa. É preciso mais para sacudir o pecador, que subestimou as palavras do SRBA sem provocar um caso, mas a opinião implícita do primeiro. Número um em Zverev, que atualmente é 2. Surpreendentemente, deve levar em consideração.

A derrota de Simone Boelli e Andrey Vavassori na final das duplas contra o Heliovaar de Fin e a britânica Henry Patten desapareceu um sonho de possível vitória italiana no sexo masculino, mas o resultado geral em Melbourne ainda é extraordinário para a Itália. semifinais. Amanhã também será a Bielorrússia Aryna Sabalenko Fandit Sinner, WTA n.1, que surpreendentemente perdeu a partida do título com Madison Keys sobre a adição consecutiva. Entre as curiosidades da primeira palha da temporada está a final do torneio júnior, vencida pelo suíço de 18 anos, Henry Bernet. Cabelos ruivos como pecador, mas um nativo de Basileia como Roger Federer, com quem ele compartilha um backhand de um. Ouviremos sobre isso (alguns o evocam como o grande herdeiro de Roger), mas no momento há a presença e o futuro nas mãos de Jannik.

Reprodução reservada © Copyright ANSA