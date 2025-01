Abrindo em verde, a JCI deverá subir à medida que as ações da Ásia-Pacífico sobem

Jacarta – O Índice Composto de Preços de Ações (IHSG) abriu 16 pontos ou 0,23 por cento, a 7.099, nas negociações de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Analista Chefe de Pesquisa de Varejo Fanny Suherman, do BNI Sekuritas, prevê que a JCI ainda tem potencial rebote no comércio de hoje.

“Hoje a JCI tentará ser técnica hoje rebote“, disse Fanny em sua investigação diária, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Os mercados da Ásia-Pacífico subiram nas negociações na última terça-feira, após uma recuperação no setor de tecnologia em Wall Street. As ações globais de semicondutores, incluindo Nvidia, subiram na última segunda-feira, depois que a gigante de eletrônicos Foxconn anunciou receita recorde no quarto trimestre de 2024.

“As ações da fabricante de chips taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) atingiram um recorde no pregão de segunda-feira”, disse Fanny.

O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,97 por cento e o Topix subiu 1,10 por cento. As ações da Nippon Steel caíram cerca de 1,6 por cento depois que a empresa, juntamente com a US Steel, supostamente processaram o governo dos EUA.

Isto está relacionado com a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de bloquear a aquisição pela Nippon Steel de uma empresa norte-americana avaliada em 14,9 mil milhões de dólares.

O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0,14 por cento, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,33 por cento, o Taiex de Taiwan subiu 0,44 por cento e o CSI 300 da China subiu 0,72 por cento. Enquanto isso, o Hang Seng (HSI) de Hong Kong caiu 1,22%.

“Nível apoiar JCI em 7000-7020, enquanto o nível resistir Está em 7150-7220”, disse ele.