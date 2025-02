“Seja cruel, não tenho misericórdia” prisioneiros ucranianos. É um relatório que circula nas prisões russas por quase três anos. De acordo com a reconstrução da revista Wall Street Journal, foi explicada aos guardas que as regras normais não se aplicam aos prisioneiros ucranianos, não há restrições à violência e câmera física, obrigatória nas prisões russas, nas prisões russas.

Essas indicações abriram o tratamento duro da porta com choques elétricos na genitália do prisioneiro até que as baterias estivessem esgotadas, barris com diferentes ferramentas que experimentam qual material era o mais doloroso e se recusando a oferecer cuidados médicos para preferir gangrena e amputação.

Informações sobre o Wall Street Journal foram coletadas por três ex -funcionários da prisão que testemunharam ao Tribunal Penal Internacional e que agora estão no programa de testemunhas.

Reprodução reservada © Copyright ANSA