AC Milan colocou Kyle Walker animado de novo

Itália, viva – AC Milan Defender, Kyle Walker, revelou que sua felicidade poderia sofrer uma nova aventura. O zagueiro de 33 anos emprestou o Manchester City com uma opção de compra permanente.

Esse movimento, é claro, destacou a atenção do público, e seus futuros quebra -cabeças com o AC Milan me deram curiosidade. No entanto, Kyle Walker disse que não gostava de pensar muito sobre o futuro.

“Prefiro dar tudo passo a passo. Se você perguntar sobre as próximas três semanas do jogo, não sei. Minha abordagem está sozinha no próximo jogo”, disse Kyle Walker em entrevista à Gq.

O jogador britânico também compartilhou sua impressão durante as duas primeiras semanas de Milão. Ele se sentiu bem recebido lá, mesmo pelos seguidores.

“Minha experiência em Milão até agora é extraordinária. Os fãs aqui são muito fantásticos, a comida italiana é muito deliciosa, embora o tempo não esteja muito amigável. Esperei até março para me sentir melhor clima”, disse Walker.

Juntar -se ao AC Milan deu a ele um novo espírito em uma carreira profissional. Re -Passionato foi considerado para provar a concorrência na série A.

“Essa oportunidade me faz focar completamente no futebol e me apaixonar neste jogo novamente”, disse o jogador do Tottenham Hotspur.

“Isso não significa que eu não o amo, mas depois de anos jogando na Premier League contra o mesmo jogador e vencendo tudo com Man City, preciso de novos desafios para voltar minha paixão”, acrescentou.

