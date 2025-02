Acabou sendo mais complexo, aqui estão 5 razões pelas quais os homens enganam, embora seus parceiros sejam mais bonitos

Yakarta, vivo – Ainda na atmosfera do início do ano, já existem duas celebridades, a saber, Agnes Jennifer e Iris Wull, que desmontaram a questão do marido. Ambos ousaram revelar nas redes sociais sobre a condição de sua casa que estava no limite.

A infidelidade se tornou algo que acontece recentemente. Essa condição causa sofrimento e debate durante as relações entre as pessoas ainda existem. Centenas de livros, artigos e pesquisas procuram explicar por que os homens, em particular, são frequentemente materiais para especulação. Embora todos possam esperar uma resposta simples, na realidade a razão pela qual alguém está tendo uma aventura é muito mais complexo. Mova para as informações completas, vamos lá!

Aqui estão cinco razões surpreendentes pelas quais alguns homens têm uma aventura, conforme relatado por Times da Índia.

1. Validação

O fato mais confuso é que muitos homens cometem adultério como uma forma de reconhecimento. Em uma sociedade em que a definição de virilidade é inerente à imagem de força, sucesso e conquista, homens assim querem parecer não apenas dignos de suas carreiras profissionais, mas também em suas vidas amorosas.

Como forma de determinar a elegibilidade e a atração de uma pessoa na frente de outras pessoas, o adultério ou a infidelidade se torna sua partida. Isso preenche um vácuo emocional muito grande por um tempo, tanto em conquista quanto simplesmente um sentimento de que alguém é desejável.

2. Não é feito emocionalmente

É muito fácil assumir que os homens têm uma aventura apenas para satisfação, mas a negligência emocional desempenha um papel mais importante. A razão pela qual eles começaram a trapacear o possível porque se sentiram rejeitados, não tiveram apoio emocional em um relacionamento ou simplesmente ignorados pelo casal. Esses homens podem sentir a necessidade de ser entendidos, ouvidos ou validados. Sem intimidade emocional com seus parceiros, algumas pessoas os procurarão em outros lugares.

3. O mito da ‘grama vizinha é mais verde’

Alguns homens traem porque fantasiam que há algo melhor por aí, seja um novo amante ou uma nova vida. Essa mentalidade, que é frequentemente desencadeada pela exposição contínua a novas pessoas e pelas possibilidades trazidas pela era digital, é isso que faz os homens seguirem coisas novas e experiência.

A idéia de que há algo “melhor” do que o que existe, pois eles são algo que contribui para a infidelidade.

4. Bedom e rotina

Anos depois de ter um relacionamento com alguém, a paixão masculina pode desaparecer e a rotina começa. Para a maioria dos homens, as rotinas diárias chatas trazem sensações inesperadas em uma aventura. Isso não significa que eles não estão felizes com seus parceiros, mas o sentimento de novidade e incerteza, mais uma vez, se torna interessante. Os homens têm uma aventura como uma maneira de sair desse tédio, mesmo que seja apenas temporário.

5. Falta de consequências

Finalmente, há aqueles que têm uma aventura só porque sentem que não ficarão presos. Eles acham que seus parceiros não sabem, ou talvez não se importem com as consequências se estiverem presas. Isso geralmente acontece em um ambiente cultural mais amplo, onde o assunto é frequentemente ignorado ou subestimado, especialmente se “isso acontecer”.

Em situações como essa, o pior cenário para ter uma aventura ainda está longe da realidade, de modo que as decisões de se sentirem seguras.