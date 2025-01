Ação Administrador da FAA: Trump tomou ‘excelente escolha’ com Christopher Rocheau

O ex -administrador interino da Administração Federal de Aviação (FAA), Billy Nolen, disse durante uma entrevista que o presidente Trump fez uma “excelente opção” escolhendo Christopher Rocheau como o próximo líder da agência.

“É uma ótima decisão. Chris, quando entrei para a FAA, era meu número dois. Eu acho que o mundo dele, e acho que o presidente tomou uma excelente decisão “, disse Nolen durante sua aparição na quinta -feira no programa de notícias” The Hill.

Trump disse na quinta -feira na quinta -feira que escolheu Rocheleau para ser o administrador interino da FAA, menos de um dia depois que um helicóptero militar e um avião de passageiros caíram na noite de quarta -feira, perto do Aeroporto Nacional de Washington Reagan.

“Também estou nomeando imediatamente um comissário interino da FAA, Christopher Rocheau. Um veterano de 22 anos da agência, muito respeitado. Christopher, muito obrigado, agradeço ”, disse Trump na quinta -feira da sala de informações da Casa Branca.

Anteriormente, Rocheleau era o administrador em anexo.

Um voo da American Airlines que passou do Kansas para Washington, DC, caiu com um helicóptero preto do exército na noite de quarta -feira, matando 67 pessoas. Sessenta viajantes estavam no voo de Wichita, juntamente com quatro tripulantes. Três soldados estavam no helicóptero. O desastre foi um dos mais mortais do país nos últimos 20 anos.

Nolen, que era o chefe da FAA em funções durante o governo Biden até o verão de 2023, espera que o trágico acidente em um dos aeroportos mais movimentados do país seja usado como uma oportunidade para desenvolver melhores inovações de segurança.

“Use este momento. Não vamos deixar que esse trágico evento seja desperdiçado ”, afirmou na quinta -feira. “Vamos aproveitar isso como uma oportunidade para dizer: quais são as outras coisas inovadoras que podemos fazer? Temos pessoas brilhantes nos Estados Unidos, certo? E vamos pensar sobre o que podemos aplicar, ou ai, como tornamos nosso espaço aéreo mais eficiente?

O NewsNation é de propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono da colina.

Fonte