Ação juvenil contra o atraso no crescimento com exibição de filmes e campanhas sociais criativas

VIVA – Mais de 150 jovens em Jacarta receberam educação sobre o atraso no crescimento através de uma iniciativa criativa iniciada por três grupos de estudantes, nomeadamente Kawan Bestari, Indonesia Youth Action e Futurizzteam.

Leia também: Começa programa de alimentação nutritiva, vice-presidente do DPR lembra que objetivo de redução do atraso no crescimento ainda está longe

Eles fizeram uma exibição de filme “A emergência silenciosa da Indonésia: atraso no crescimento das populações rurais”produzido pela MD Entertainment, que analisa em profundidade a questão do atraso no crescimento na Indonésia. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Este filme revela os vários desafios enfrentados pelas comunidades rurais, especialmente a NTT, que vão desde a falta de acesso a alimentos nutritivos e serviços de saúde, até à crença em mitos que agravam as condições, como a proibição de comer ovos por medo de os bebés cheirarem mal.

Leia também: Quando o atraso no crescimento geralmente está relacionado ao papel da mulher na família

Esta exibição de filme foi também acompanhada por um talk show que contou com a presença de vários oradores para aprofundar a compreensão dos participantes. Yogi Riyanto, líder da equipa de Acção Juvenil da Indonésia, disse que o atraso no crescimento pode ser uma grande ameaça para o país.

“Através de transmissões públicas e talk shows, o público está cada vez mais consciente de que o atraso no crescimento na NTT é uma grande preocupação. É hora de não permanecermos em silêncio, vamos aproveitar uma boa oportunidade para mudar. agora não, quando? disse.

Leia também: Danone SN Indonésia produz 50 publicações científicas nacionais e internacionais

O nanismo é um grande desafio para a Indonésia, cuja prevalência continuará a atingir 21,5% em 2023, de acordo com dados da Equipa de Aceleração da Prevenção do Nanismo.

Este número mostra a necessidade de esforços adicionais para atingir a meta do governo de reduzir a prevalência do atraso no crescimento para 14% até 2024.

Elsa Fitri Ana, S. Keb, professora de Educação Comunitária da FIP UNJ, em uma das sessões de discussão explicou que o atraso no crescimento não é apenas uma questão de altura, mas também tem impacto na inteligência, na saúde e no social e encargos económicos das pessoas. sociedade.

“Se muitos dos nossos bebés e crianças pequenas sofrerem de atraso no crescimento, o impacto não será apenas sobre os indivíduos, mas também sobre o país como um todo no futuro”. disse.

Esta atividade faz parte de uma campanha social. #CegahStunting que é apoiado pelo Fundo 1000 Dias, Campanha #ForABetterWorldBayu Buana Travel Services e a World Better Foundation.

Através do aplicativo Campaign #ForABetterWorldO público pode participar em vários desafios como “Vamos ajudar a Indonésia a livrar-se do atraso no crescimento” ou “Minha ação para #Prevent Stunting”.

Ao completar este desafio, os participantes não só contribuem para a educação sobre o atraso no crescimento, mas também ajudam a abrir doações de até 30 milhões de rupias para o Fundo 1000 Dias.

 Iniciativas criativas de 3 grupos de estudantes; Amigo Bestari, Lei da Juventude da Indonésia.

Estes fundos serão utilizados para apoiar várias iniciativas de combate ao atraso no crescimento, incluindo programas em áreas como Labuan Bajo. O Chefe do Programa e Promoção do Fundo 1000 Dias, Dodi Nuriana, expressou o seu apreço pela criatividade dos jovens ao expressar a questão do atraso no crescimento.

“O crescimento atrofiado não tem apenas a ver com a altura, mas também com o desenvolvimento do cérebro, a capacidade de aprendizagem e até mesmo os seus sonhos correm o risco de serem frustrados. “Esta é uma crise silenciosa, mas real, e apreciamos verdadeiramente as ações e o entusiasmo da geração jovem que não só se preocupa, mas também procura ativamente soluções”. disse Dodi Nuriana.

“Convidaremos até os melhores organizadores para contribuir diretamente e documentar a luta contra o atraso no crescimento em Labuan Bajo,disse.

Esta iniciativa sublinha que o papel dos jovens é muito importante na superação do atraso no crescimento.

Ao integrar educação baseada em filmes, debates e desafios digitais, esta campanha conseguiu chegar aos jovens de uma forma relevante, ao mesmo tempo que criou um impacto real ao apoiar os esforços do governo para reduzir as taxas de atraso no crescimento na Indonésia.