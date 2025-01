Ação viral de uma motocicleta Cengtri sem capacete, entrando de forma imprudente na rodovia MBZ, supostamente perseguindo um carro

Jacarta – A ação imprudente de um motociclista que entrou no viaduto MBZ (Mohamed Bin Zayed) sem capacete viralizou nas redes sociais.

Este incidente ocorreu na rodovia com pedágio Jacarta-Cikampek na terça-feira, 14 de janeiro de 2024, a motocicleta transportava três pessoas ao mesmo tempo, aliás cengtri (três passageiros) e viajava em alta velocidade.

No vídeo postado pela conta do Instagram @liputancikarang, as motocicletas aparecem imprudentes no meio do trânsito da rodovia. Ele não apenas estava em alta velocidade, mas a motocicleta era vista mudando de faixa com frequência, sem prestar atenção à sua segurança e aos demais usuários da estrada.

Para aumentar a dramatização do incidente, na frente da motocicleta estava um carro Daihatsu Sigra que também circulava aleatoriamente.

Há forte suspeita de que a motocicleta perseguiu o carro de Sigra até que ele ousou entrar na estrada com pedágio.

O inspetor Hendrik, chefe da estrada com pedágio PJR Jakarta-Cikampek, confirmou o incidente. De acordo com as informações coletadas, a motocicleta perseguia, na verdade, um carro da Sigra que trafegava de forma irregular na rodovia.

A polícia agiu imediatamente e alertou o condutor da motocicleta Cengtri. Essa ação imprudente foi considerada muito perigosa, tanto para ele quanto para os demais motoristas da rodovia.

O vídeo recebeu imediatamente vários comentários de internautas.

“Entrar na estrada com pedágio Bonceng 3, sem capacete ou placa, é uma morte tripla.” Escreva comentários de usuários da Internet.

“Fiquei surpreso quando a moto entrou no pedágio, realmente não sabia ou foi intencional né?” surpreendeu os internautas em seus comentários.

“Pelo menos dissuadi-lo, mantê-lo na jaula por uma semana para que ele possa aprender mais.” sugeriu outro internauta.