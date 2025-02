ACB encontra ativos por valor de ₹ 4,04 milhões de rúpias ligadas ao vice -comissário de Warangal de Warangal Tupplements Srinivas

O Escritório de Anti -corrupção (ACB) reservou um caso contra o Comissário Srinitivo, anexo do distrito de Warangal, por supostamente acumulados ativos desproporcionais com suas fontes de renda bem conhecidas por meio de práticas corruptas. O escritório apreendeu propriedades móveis e imóveis no valor de ₹ 4,04 milhões de rúpias durante pesquisas preliminares feitas em sua residência e cinco outros lugares ligados a ele e a seus parentes na sexta -feira (7 de fevereiro).

Os funcionários descobriram documentos imobiliários para casas, parcelas abertas e terras agrícolas, incluindo três documentos da casa no valor de US $ 2,79 milhões, dezesseis documentos de gráfico aberto avaliados em ₹ 13,57 lakh e registros de 15 acres e 20 guntas de terras em valor de ₹ 14,04 lakh . O ACB disse que o valor de mercado desses ativos é provavelmente significativamente maior que os números documentados.

Além das propriedades imóveis, os pesquisadores descobriram um saldo bancário de ₹ 5,85 lakh, itens domésticos no valor de ₹ 22,85 lakh e quatro veículos, incluindo três veículos de quatro rodas, avaliados em ₹ 43,80 lakh. Os enfeites de ouro que pesam aproximadamente 1.542,8 gramas no valor de ₹ 19,55 lakh e os enfeites de prata que pesavam cerca de 400 gramas avaliados em ₹ 28.000 também foram apreendidos. Além disso, foram encontrados 23 garrafas de licor estrangeiro ilegal no valor de ₹ 5,29 lakh, o que causou um caso separado registrado pela polícia de Shankarpally especial.

A verificação adicional de ativos adicionais está em andamento. Após a apreensão, o oficial acusado foi preso e produzido no Tribunal Especial de Casos de SPE e ACB em Warangal. A investigação está em andamento.