Accenture elimina os objetivos de diversidade e inclusão, diz o memorando

A Accenture eliminou seus objetivos de diversidade e inclusão global após uma avaliação da mudança de panorama político americano, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025).

A empresa iniciará “Postagens Sun” os objetivos de diversidade estabelecidos em 2017, juntamente com programas de desenvolvimento profissional para “pessoas de grupos demográficos específicos”, disse o memorando do CEO Julie Sweet.

As grandes empresas Tecnologico Meta, Alphabet e Amazon estão entre uma série de empresas que descartaram seus objetivos de diversidade, equidade e inclusão (DEI) que eles carregaram e após o retorno do republicano Donald Trump à Presidência dos EUA.

A Sra. Sweet disse que a mudança da política da Accenture seguiu uma “avaliação de nossas políticas e práticas internas e o panorama evolutivo nos Estados Unidos, incluindo as recentes ordens executivas com as quais devemos cumprir”.

Desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump emitiu uma série de ordens executivas destinadas a desmantelar os programas DEI em todo o governo federal e no setor privado.

Separadamente, o Procurador -Geral Pam Bondi na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) em nota à equipe disse que o Departamento de Justiça “investigaria, eliminaria e penalizaria” programas de diversidade ilegal no setor privado.

Juntamente com a Rodering Back Accenture, os objetivos de I, que a Sra. Sweet não seria mais usada para medir o desempenho do pessoal, a empresa interromperá os dados para pesquisas comparativas de avaliação da diversidade externa, disse o memorando.

Ele também avaliaria associações externas sobre o assunto “como parte da atualização de nossa estratégia de talentos”, disse Sweet Sweet no memorando.

De acordo com os objetivos estabelecidos em 2017 e 2020, as mulheres atualmente representam 48% da força de trabalho da Accenture e 30% dos papéis do diretor administrativo, de acordo com seu último relatório anual.

A empresa, amplamente contratada da Índia, também anunciou objetivos de raça e etnia para os Estados Unidos e o Reino Unido em 2020.

Os serviços institucionais dos acionistas da empresa consultiva podem recomendar na sexta -feira que os investidores da Apple votam contra uma proposta para considerar a eliminação das políticas do fabricante do iPhone. (Relatório de Rishi Kant e Akash Sriram em Bengaluru; Devika Syamnath e Maju Samuel) Edição)