ACE Hardware muda oficialmente seu nome para AZKO a partir de 1º de janeiro de 2025

Jacarta – O emitente retalhista de ferramentas e equipamentos domésticos, nomeadamente PT Aspiration Life Indonesia Tbk (ACES), não deu continuidade ao seu acordo de licenciamento com a ACE Hardware International Holdings, Ltd. Com isso, a licença da ACE Hardware termina em 31 de dezembro de 2024.

De acordo com o site oficial da ACES, agora a nova identidade da marca da empresa a partir de 1º de janeiro de 2025 é oficialmente AZKO. Este nome foi escolhido porque surgiu de 30 anos de pensamento na Indonésia.

“Agora, em 2025, a AZKO é uma marca que podemos desenvolver plenamente para inspirar uma vida com padrões excelência de classe mundial. “Mais do que apenas atender às suas necessidades, os AZKO são ideias em que você pode confiar para enriquecer sua casa e sua vida”, escreveu a administração em seu site oficial na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

A administração escreveu que se espera que a marca AZKO inspire uma vida melhor com uma variedade de produtos, serviços, coleções completas e ideias colaborativas.

Entretanto, o diretor da ACES, Gregory S Widjaja, disse que a decisão e o plano de mudança do nome da empresa também foram previamente acordados pelos acionistas no EGMS em 7 de junho de 2024.

Na verdade, segundo ele, este passo está apoiado na obtenção de resultados financeiros e no desenvolvimento sustentável dos negócios no terceiro trimestre de 2024, com uma estratégia consistente e eficaz de expansão e inovação nos próximos anos.

“Em linha com o foco futuro e os planos de desenvolvimento de negócios da empresa, para responder às tendências do mercado e às preferências dos consumidores que continuam a evoluir”, disse Gregory.

De acordo com os relatórios financeiros do terceiro trimestre de 2024, a ACES conseguiu registar um lucro líquido de IDR 574,22 mil milhões ou cresceu 18,19 por cento. ano após ano (ano a ano), em comparação com o mesmo período do ano anterior, que totalizou IDR 485,83 bilhões.

Em seguida, as vendas foram registradas em IDR 6,11 trilhões ou um aumento de 13,57% (ano a ano), em comparação com as vendas do mesmo período do ano anterior, que foram de apenas IDR 5,38 trilhões.

Os resultados de vendas da ACES no terceiro trimestre de 2024 foram dominados pelas vendas de produtos de melhoramento da casa, que atingiram 3,18 biliões de rupias, um aumento de 9,1 por cento (ano a ano). Isto foi seguido por vendas de produtos de estilo de vida de IDR 2,7 trilhões ou um aumento de 20,55% (ano), produtos de jogos de IDR 229,47 bilhões ou um aumento de 2,03% (ano) e vendas líquidas em consignação de IDR 112,39 bilhões ou um aumento de 3,29. por cento (ano a ano).

Assim, a ACES também registrou um aumento nas vendas líquidas de 13,37 por cento (ano a ano), para IDR 6,22 trilhões, no terceiro trimestre de 2024. Enquanto isso, o custo dos produtos vendidos foi registrado em IDR 3,2 trilhões de rúpias, ou um aumento de 12,6 por cento (ano a ano). Depois, também foi registado que o lucro bruto aumentou 14,19 por cento (anualmente) para 3,01 biliões de rupias.

Após deduzir as despesas operacionais e adicionar outras receitas, o lucro antes do imposto de renda da ACES no terceiro trimestre de 2024 foi registrado em IDR 711,26 bilhões ou um aumento de 21,32% (ano a ano).

Além disso, os ativos totais foram registrados em IDR 7,73 trilhões no terceiro trimestre de 2024, ou uma ligeira diminuição em relação aos ativos no final do ano passado que atingiram IDR 7,75 trilhões. Assim, o passivo total é de IDR 1,56 trilhão, com patrimônio líquido de IDR 6,17 trilhões.

Além disso, o total de caixa e equivalentes de caixa da ACES no terceiro trimestre de 2024 foi registrado em IDR 1,72 trilhão, uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou IDR 2,1 trilhões.