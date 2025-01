Acidente com unidade de fogos de artifício: Ministro dá alívio aos herdeiros legais

O Ministro da Receita de Tamil Nadu, KKSSR Ramachandran, entregou na quinta-feira cheques no valor de 25 lakh aos herdeiros legais das famílias, que perderam seus parentes em um acidente relatado na unidade de fogos de artifício de Sainath, na vila de Kottaiyur, no distrito de Virudhunagar, em 4 de janeiro.

De acordo com um comunicado de imprensa, o Ministro entregou os cheques do Fundo de Ajuda do Ministro Chefe. No acidente de incêndio, seis pessoas morreram e uma quantia de ₹ 4 lakh cada foi entregue aos herdeiros legais na presença do vice-presidente colecionador de Virudhunagar, Jeyaseelan. Uma pessoa que sofreu ferimentos também recebeu ₹ 1 lakh como compensação.