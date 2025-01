Acidente de Lrasati Nugroho: supostamente uma graça de uma motocicleta desencadeada, a polícia ainda está investigando

Yakarta, vivo – O artista da FTV Larasati Nugroho sofreu um acidente na área de Ulujami Ray Road, precisamente em Gang H Baserin, Pesanggrahan, South Yakarta na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 02.45 Wib. Larasati supostamente ocorreu em uma série com motociclistas.

Leia também: A polícia consulta a urina Larasati Nugroho depois que o carro se virou, o resultado …

O chefe da seção de relações públicas do metrô do sul de Yakarta, o comissário Nurma Dewi disse que antes de Lomasati Nugroho colidir com um carrinho de comerciante de ovos até que seu carro se virou, aconteceu que houve uma série com a motocicleta.

“A primeira vez que passei uma motocicleta dirigida por uma pessoa. Depois coloquei um carro lá, mas não havia proprietário, um carro vazio. Então eu coloquei em uma árvore”, disse Kompol Nurma Dewi aos jornalistas na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Leia também: Causas do incidente de Lrasati NuGroho, acerte o rolo do carrinho de ovo até o carro do rolo

Nurma explicou que a unidade de trânsito policial do Southern Metro estava procurando uma motocicleta que estava alinhada com o carro Larasati Nugroho.

“O veículo a motor ainda está procurando. Portanto, de Las Satlantas, ainda está procurando veículos que estão pastando para solicitar informações”, disse Nurma.

Leia também: Cronologia do artista FTV Larasati Nugroho Active A CA Atrode La Rolla no prefeito de Mayora del Sur

https://www.youtube.com/watch?v=dejib5hwqtg

Nurma disse que, após o acidente, Lrasati Nugroho sofreu ferimentos na testa, ele vai para a mão esquerda.

“Por causa, depois de pedir informações do motorista, elas não se concentram e um pouco sonolentas”, disse ele.

O ex -chefe de polícia de Minggu explicou que Lomasati não foi afetado por bebidas alcoólicas enquanto dirigia. Isso foi conhecido depois que a polícia realizou um teste de urina. “Dos Satlantas diretamente o teste de urina, o resultado é negativo, ele não usa nada”, disse ele.

O processo de pesquisa ainda está em andamento. A polícia também revisou no local do acidente. Anteriormente, um jogador de FTV Lrasati Nugroho teve um acidente de trânsito na área de Ulujami Road, precisamente em Gang H Baserin, Pesanggrahan, South Yakarta, na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 da manhã. Ele sofreu um acidente enquanto dirigia um carro Hyundai Creta. Larasati inicialmente liderou de norte a sul na estrada.

“Chegando em frente à gangue H. baserin porque é menos cuidadoso e a falta de concentração que caminha pelos veículos de motocicleta NRKB que não são conhecidos na mesma direção na frente, continuam a colidir com um carro e uma árvore e depois rolar “, disse o chefe das relações públicas da polícia do metrô do sul, disse a comissária Nurma Dewi aos jornalistas na quinta -feira à tarde.

Ele explicou que, como resultado do acidente, a bela mulher sofreu feridas. Então, o veículo Hyundai Creta dirigido por Larasati se virou. Porque, ele colidiu com um carro até ser danificado. O ex -Minggu Wakapolsek disse que o acidente ainda estava sendo investigado pela unidade de trânsito da polícia do metrô do sul de Yakarta.

“Vá para a cena do crime, revisando e processando a cena do crime, procurando testemunhas na cena do crime”, disse Nurma.