Acidente de teleférico na Espanha, vários feridos graves

Tragédia na Espanha. Várias pessoas ficaram feridas num acidente de teleférico numa estância de esqui nos Pirenéus espanhóis, em Astún, província de Huesca, informaram os serviços de emergência.

Segundo a agência Efe, pelo menos nove pessoas estão em estado “muito grave” e outras oito em estado “grave”. Vários veículos de emergência, incluindo helicópteros, estão ativos no local. O número total de feridos no acidente, ocorrido por volta das 12 horas, ainda não foi divulgado oficialmente, mas vários meios de comunicação social falam em pelo menos 30. Guarda Civil, polícia, Cruz Vermelha, protecção civil, bombeiros e equipes de psicólogos estão no local.

Miguel Ángel Clavero, diretor-geral dos serviços regionais de emergência de Aragão, disse à RTVE que neste momento pelo menos três pessoas foram levadas ao hospital: uma com prognóstico reservado com fratura e duas em estado grave, incluindo uma. com provável necessidade de intervenção urgente. Quanto à dinâmica do incidente, Clavero explicou que “tanto quanto sabemos, houve um problema com uma das roldanas de retorno da telecadeira. Isto fez com que o cabo perdesse tensão e alguns assentos caíssem, enquanto outros ficaram pendurados entre o postes do teleférico.” teleférico”.

Segundo ele, as operações de resgate dos feridos continuam e também está sendo prestado socorro a várias pessoas que estão presas no teleférico para descer.

“Estou chocado com a notícia do acidente na estação de Astún”, escreveu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em X. “Falei com o presidente de Aragão, Jorge Azcón, para lhe oferecer todo o apoio governamental possível. os feridos e suas famílias”, acrescentou.

Segundo uma estimativa preliminar, 17 pessoas ficaram feridas no acidente da telecadeira de Astún, Aragão (Espanha): o facto foi anunciado à RTVE pelo governador desta região ibérica, Jorge Azcón. “Três deles precisavam de ajuda em hospitais de Huesca e Saragoça”, disse ele.

