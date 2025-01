ACLU processa pressão de Trump para expandir deportações aceleradas

A União Americana pelas Liberdades Civis entrou com uma ação na quarta-feira sobre a expansão do programa do presidente Trump que permite que as autoridades de imigração realizem deportações rápidas.

Departamento de Segurança Interna de Trump na terça-feira emitiu uma regra permitir expulsões aceleradas em todo o país para migrantes que não conseguem provar que estão no país há dois anos. É uma expansão massiva, uma vez que sob a administração Biden o programa estava limitado a 160 quilómetros das fronteiras internacionais.

As deportações aceleradas permitem que as autoridades realizem deportações após uma rápida inspeção, sem realizar uma audiência completa, se um migrante não apresentar um pedido de asilo válido.

“A decisão da Administração de expandir a remoção acelerada a um vasto grupo de não-cidadãos que vivem em qualquer parte dos Estados Unidos ignora quase três décadas de experiência que demonstra que o processo de remoção acelerada, mesmo quando utilizado na fronteira para recém-chegados, está repleto de erros e resulta em generalização. violações dos direitos legais das pessoas”, a ACLU escreveu em sua reclamação.

Apresentado no tribunal distrital federal em Washington, o processo da ACLU alega que a expansão de Trump vai contra a lei federal de imigração e viola os direitos constitucionais do devido processo daqueles sujeitos a procedimentos acelerados.

A administração Biden confiou fortemente em remoções aceleradas após o fim do Título 42, que permitia a expulsão rápida dos migrantes, impedindo-os de procurar asilo.

A ACLU representa a Make the Road New York, uma organização progressista de imigração sem fins lucrativos que afirma que os seus membros estariam sujeitos à expansão de Trump.

“Todos neste país têm direito ao devido processo; é um dos princípios fundadores do nosso governo”, disse Arlenis Morel, co-diretor executivo do grupo, num comunicado..

“Acelerar a deportação de pessoas que entraram neste país para encontrar segurança e construir uma vida para si e para as suas famílias, sem sequer a oportunidade de ver um juiz, apenas semeará o medo nas comunidades de imigrantes e aumentará o terror de serem separadas.” entes queridos para sempre”, continuou Morel.

The Hill entrou em contato com o Departamento de Justiça para comentar.

O processo de quarta-feira marcou o segundo desafio da ACLU a uma ação importante da administração Trump desde que assumiu o cargo. O grupo de direitos civis está processando separadamente a ordem executiva de Trump que restringe a cidadania por nascimento.

Rebecca Beitsch contribuiu.

Fonte