Acontece que esta é a esperança da filha de Desy Ratnasari em relação à proximidade de sua mãe com Ruben Onsu.

Jacarta – A proximidade entre Desy Ratnasari e Ruben Onsu recebeu uma resposta positiva da única filha de Desy, Nasywa Nathania Hamzah.

Em uma entrevista recente no programa Brownis da TransTV, Nasywa relaxou e expressou amorosamente seu apoio ao relacionamento de sua mãe.

Nasywa revelou que o mais importante era a felicidade da mãe. Embora agora estejam em lugares diferentes, Nasywa se sente tranquila ao ver sua mãe feliz com Rubén.

 Rubén Onsu e Desy Ratnasari

“Sim, o importante é que a mãe continue feliz, então o Nasywa aí, a mãe aqui fica tranquila. Então o que for melhor”, disse Nasywa.

Além disso, Nasywa revelou que conhece Rubén desde pequena. Depois de se encontrar novamente, Nasywa sentiu que Rubén ainda era uma pessoa legal.

“Ele é uma pessoa aberta e muito engraçada. A última vez que o vi foi quando ele era pequeno, agora o reencontro quando ele é mais velho e ainda é uma pessoa divertida”, disse.

Nasywa também revelou que sua mãe parecia muito confortável conversando com Ruben, o que a deixou aliviada por Desy ter um amigo com quem pudesse compartilhar histórias.

“Mãe, ela é simplesmente uma pessoa feliz com o irmão Ruben, ela se diverte conversando”, continuou Nasywa.

Quando questionada sobre suas esperanças na proximidade da mãe com Ruben, Nasywa só queria vê-los felizes, sem pensar nos rumos futuros do relacionamento deles.

“O importante é que a mãe e o irmão Ruben estejam felizes. Se eles puderem conversar um com o outro e expressar suas reclamações, eles também ficarão felizes. Se eles estiverem felizes, eu também ficarei feliz”, disse Nasywa.

Anteriormente, o próprio Ruben Onsu falou sobre seu relacionamento com Desy Ratnasari. Rubén disse que agora eles são amigos e se comunicam com frequência.

“Agora nos comunicamos com diligência, as conversas são contínuas, é divertido. Antes de sermos próximos, amigos, os amigos do Igun também gostam de nos ligar”, disse Rubén.

Mais tarde, Desy também explicou que Rubén falava frequentemente com ele sobre a vida. Rubén admitiu que se sentia muito confortável em confiar em Desy, que sempre ouvia sua história em qualquer condição.

“Então, talvez o relacionamento agora seja porque ele sente que confia em mim para contar qualquer coisa e sente que não vai vazar. Então ele está livre para contar qualquer coisa”, disse Desy.

“Às vezes não sabemos por que, há momentos em que queremos ficar sozinhos, não queremos dizer nada. ‘Ei, conheci alguém que clicou, foi tudo o que foi dito’”, disse ele.