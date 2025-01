Acontece que outro motorista foi hackeado na estrada com pedágio de Tanjung Priok durante engarrafamentos

Jacarta – Acontece que houve outro ataque na estrada com portagem de acesso Tanjung Priok, no norte de Jacarta, quando o tráfego estava congestionado. Outra vítima foi um motorista de carro com iniciais AF (25), que foi hackeado ao ficar preso no trânsito no mesmo local.

Leia também: Cronologia do assalto à mão armada durante o engarrafamento na rodovia Tanjung Priok, o celular da vítima foi levado

O ataque viralizou nas redes sociais. No vídeo viral é possível ver a vítima fazendo fila para pegar um veículo no meio de um engarrafamento.

Em seguida, um grupo de criminosos apareceu e se aproximou do carro da vítima. Os autores foram vistos tentando apreender os pertences da vítima, mas a vítima resistiu. A resistência da vítima foi recebida com um golpe da arma cortante que o agressor portava no momento.

Leia também: Grupo armado afiado rouba carro particular durante engarrafamento na estrada com pedágio de Tanjung Priok e a polícia procura os perpetradores

O chefe de relações públicas da Polícia Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, disse que o incidente ocorreu na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Ele explicou que a tentativa de ataque ocorreu quando a vítima se preparava para sair da rodovia. Nessa altura, um dos autores pediu algum dinheiro à vítima.

Leia também: Que pena! Preso no trânsito na rodovia com pedágio do norte de Jacarta, este carro foi roubado e sua esposa foi atacada pelo autor do crime

“No início do incidente, a vítima voltava do trabalho para casa em um carro Grandmax. Depois, ao sair da rodovia, um criminoso abordou a vítima e a obrigou a pedir dinheiro. carregue facas”, disse o comissário de polícia Ade Ary aos repórteres no sábado, 4 de janeiro de 2025.

 um dos principais autores do roubo a marido e mulher (casal) ocorrido quando a vítima ficou presa num engarrafamento na estrada com portagem de acesso a Tanjung Priok, Norte de Jacarta.

Além disso, Ade Ary explicou que o autor do crime o obrigou a levar a mala da vítima. Não parou por aí, o perpetrador também cortou as costas da vítima até ela ficar ferida.

“Levaram à força uma sacola pertencente à vítima contendo dados pessoais e dados do veículo da vítima. A vítima sofreu uma laceração no lado direito das costas”, disse.

Eles roubaram o carro e apontaram uma arma para a esposa

 Chefe de Relações Públicas da Polda Metro Jaya, Comissário de Polícia Ade Ary Syam Indradi.

Um homem com as iniciais IBA (52) teve um destino infeliz enquanto dirigia seu carro. Naquela época, IBA e sua família estavam presos em um engarrafamento na estrada com pedágio de acesso a Tanjung Priok, km 13, ao norte de Jacarta.

IBA foi atacada por um grupo de pessoas quando estava presa no trânsito. Chefe de Relações Públicas da Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi disse que o incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

“No início do incidente, quando chegamos ao local do crime, havia um engarrafamento e a vítima estava no carro”, disse o comissário de polícia Ade Ary aos repórteres, sábado, 4 de janeiro de 2025.

Então, uma gangue de 6 criminosos portando armas afiadas bloqueou repentinamente o carro da vítima. O autor do crime imediatamente tentou roubar e agredir a esposa da vítima.

“Depois chegaram 6 perpetradores com armas afiadas que bloquearam imediatamente o carro da vítima e tentaram atacar a esposa da vítima pela lateral”, disse ele.

Após executar com êxito sua ação, o autor do crime fugiu e levou o celular da vítima. Atualmente, o caso foi denunciado à Polícia Metropolitana do Norte de Jacarta.

“Devido a este incidente, a vítima sofreu perdas na forma de perda do seu telemóvel e a vítima sofreu escoriações no dedo indicador direito. As perdas são estimadas em IDR 1,5 milhões”, explicou.