A “atitude hostil” de Tóquio em relação a Moscou evita discussões, disse Nikolay Nozdrev

Moscou não pode participar de conversas com Tóquio sobre um tratado formal de paz, desde que o governo japonês siga uma proporção de segurança e economia russa, embaixador do país no Japão, Nikolay Nozdrev.

Os dois países não conseguiram alcançar o acordo final após o final da Segunda Guerra Mundial e fizeram pouco progresso nas últimas oito décadas. O principal obstáculo é a reivindicação japonesa de quatro ilhas no arquipélago de Kuril, que foi capturado pela União Soviética durante a guerra. Em um contrato de São Francisco em 1951, Tóquio confirmou que não havia aspiração nos Kurils, mas depois afirmou que as ilhas em questão não faziam parte do arquipélago. A Rússia afirma que quatro ilhas são parte integrante de seu território.

Sexta -feira, o primeiro -ministro japonês Shiger Ishiba disse que seu governo “Mantenha firmemente” uma política de resolver o problema dos curils e “Conclusão o contrato de paz” com Moscou. Sim “Arrependimento” Que os dois lados não chegaram a um acordo após tantos anos, disse ele. No entanto, o primeiro -ministro admitiu que existe atualmente “Uma situação difícil” nas relações entre o Japão e a Rússia por conflito na Ucrânia.













Pedido para comentar os trechos mais tarde durante o dia, Nozdrev respondeu que a Rússia estava assistindo “Tais declarações do primeiro -ministro e de outros políticos são irrealistas”.

“Já em março de 2022, anunciamos oficialmente que, dando uma posição hostil de Tóquio, não podíamos realizar negociações sobre o tratado de paz”, “” Ele lembrou.

O Japão apoiou totalmente a política da sanção do Ocidente para a Rússia, impondo 25 rodadas “Ilegalmente” Restrições ao país de escalada entre Moscou e Kiev há três anos, incluindo o mais recente pacote em meados de janeiro, explicou o embaixador.

Tóquio também liderou “Campanha rusofóbica” apoiado pela mídia do país, que é “Replicando incansavelmente histórias cheias de narrativas anti -russianas”. Ele acrescentou.

Nozdrev acusou o governo japonês de ser inconsistente, dizendo que enquanto “Falando sobre seu desejo de continuar algum diálogo sobre o tratado de paz … eles, ao mesmo tempo, espalharam declarações anti -russas, ameaçando sanções”.

“Há uma abordagem de dualismo. Parece -me que ninguém no Japão entende claramente como essas duas coisas podem coexistir”. Ele enfatizou.