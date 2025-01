Acredita-se que a polêmica da cerca marítima nada tem a ver com Jokowi, por isso

Jacarta – O nome do sétimo Presidente da República da Indonésia, Joko Widodo (Jokowi), é frequentemente associado a várias questões e eventos nacionais, embora Jokowi já não detenha o estatuto de Presidente. Mesmo na polémica da cerca marítima em Tangerang, o nome de Jokowi voltou a ser associado.

Leia também: O Ministro dos Assuntos Marítimos e Pescas multará os autores de cercas marítimas em IDR 18 milhões por quilómetro

Várias acusações feitas contra Jokowi vão desde acusações de venda do mar, acusações de que os projetos pessoais de Jokowi estão sob o disfarce de Projetos Estratégicos Nacionais (PSN) até acusações de vingança de Jokowi contra empresários.

 O sétimo presidente da República da Indonésia, Jokowi, em Wedangan Pendopo, Solo, na noite de segunda-feira (4/11). Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)

Leia também: ICMI Youth desafia regulamentos do projeto de desenvolvimento PIK 2 para se tornar PSN perante a Suprema Corte

Isto ocorre porque o Certificado de Direitos de Uso de Edifícios (SHGB) e o Certificado de Direitos de Propriedade de Terra (SHM) foram emitidos durante a era do governo Jokowi. Além disso, sua posição também está próxima do Projeto Estratégico Nacional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 aprovado por Jokowi.

Em resposta, o fundador do Instituto Haidar Alwi (HAI), R Haidar Alwi, considerou as acusações contra Jokowi altamente inadequadas. Por diversas razões, ele acredita que a cerca marítima em Tangerang nada tem a ver com Jokowi.

Leia também: Caos na cerca de Tangerang Luat, Hadi Tjahjanto: complexo problema fundiário

“Em primeiro lugar, as cercas marítimas não estão apenas na área PSN de Tangerang. Mas também em outras áreas cujas áreas não estão incluídas na PSN, como as cercas marítimas em Bekasi e Surabaya”, disse Haidar Alwi, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. .

Na cerca marítima de Tangerang, o proprietário do SHGB e SHM é suspeito de se referir ao Grupo Agung Sedayu. Entretanto, o proprietário da cerca marítima em Bekasi é o PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara.

Agung Sedayu Group é propriedade da Aguan. Enquanto isso, a PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara é propriedade de Yohannes Stanley. As duas partes não são afiliadas entre si.

“Se se diz que a cerca marítima em Tangerang é a compensação de Jokowi a Aguan pelo seu apoio no desenvolvimento do IKN, então o que dizer da cerca marítima em Bekasi cujo proprietário não participa no IKN e nem sequer é uma área PSN? acusação de que a cerca marítima em Tangerang foi um presente de Jokowi para Aguan”, disse Haidar Alwi.

Ele lembrou-lhe que não devia permitir que o ódio contra Jokowi afectasse o seu bom senso. “Em segundo lugar, o que Jokowi aprovou não foi uma cerca marítima, mas um PSN para a zona de ecoturismo da costa tropical”, disse Haidar Alwi.

Ele explicou que o negócio do presidente é política. Entretanto, as questões técnicas são geridas por ministérios ou instituições. Uma das políticas de Jokowi enquanto era presidente foi a PSN.

Segundo Haidar Alwi, se não houver problemas com a política, mas houver violações ou irregularidades na sua administração e operações, então é da responsabilidade do ministério ou instituição e do seu pessoal, como assistentes do presidente ou do órgão regional ou privado sector se estiverem envolvidos.

“Em terceiro lugar, quem determina o PSN é o Ministério Coordenador da Economia. O Presidente apenas o aprova ou rejeita”, continuou Haidar Alwi.

Ele revelou que o PSN Tropical Coastland PIK 2 não foi baseado em uma iniciativa governamental, mas sim em uma proposta ou apresentação.

 Área de cerca de bambu no Mar de Tangerang será desmantelada por agentes Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Solicita-se aos proponentes ou proponentes que submetam o projeto para análise e avaliação de sua viabilidade. Os resultados serão então utilizados como material para uma reunião da Equipa de Direção do Comité para a Aceleração do Fornecimento de Infraestruturas Prioritárias (KPPIP) antes de serem apresentados ao Presidente. O presidente do KPPIP é o Ministro Coordenador da Economia.

“Quarto, existe também a possibilidade de o sector privado estar a enganar o governo para obter benefícios pessoais ou empresariais”, acrescentou Haidar Alwi.

A razão é que se descobriu que o Chartered Surveyor Services Bureau (KJSB) estava envolvido em medições de certificados de terras relacionadas com a cerca marítima em Tangerang. Embora as regras digam que não pode haver certificado para o fundo do mar.

“Pode ser que a KJSB trabalhe de acordo com os pedidos dos seus clientes. SHGB ou SHM está em nome de quem e de que empresa é. Está claro quem são os benefícios, acho que o público já sabe”, concluiu Haidar Alwi.