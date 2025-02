Acusado de 3 kg de baterias a gás de GLP, Raffi Ahmad disse Art

Yakarta, vivo – Esse público enfrenta uma escassez de 3 kg de gás ou é chamado de gás de melão. A escassez de gás de melão se deve a ações limitadas em nível de varejo causadas pela nova política do governo exigida pela compra de 3 kg de gás diretamente na base oficial.

Como resultado desses regulamentos, muitas pessoas têm dificuldade em obter gás subsidiado. Mesmo que exista, o gás é limitado e o preço de compra aumenta. No meio das notícias da escassez de gás de melão na comunidade, os usuários de X ficaram novamente surpresos com o carregamento de retratos que mostraram os muitos estoque de gases de melão nas residências de Raffi Ahmad e Nagita Slavina. Mova -se ainda mais.

O estoque de gás de melão foi registrado no vlog diário da família em seu canal do YouTube há alguns anos. No entanto, ainda existem muitos que julgam os números de Raffi Ahmad e Nagita Slavina não devem fornecer gás de melão. Levando em consideração que o gás subsidiado é destinado apenas aos pobres.

https://www.youtube.com/watch?v=ralwqyucwhu

“O rótulo de segmento de usuário de 3 kg de GLP ‘apenas para os pobres com base no ptm.id/infolpg3kg: hogar: 1. Micro Companies, 3. Ainda não é mencionado na web: 1. Prilly the Independent Woman, 2. Boss Rans,“Portanto, a carga da conta @Bencmld, enquanto mostra uma captura de tela da foto de Pilly que cozinha estava usando 3 kg de gás GLP e 3 kg de depósitos de gás na residência Raffi Ahmad.

A multidão também foi respondida por Raffi Ahmad. Raffi, que agora atua como enviado presidencial na geração mais jovem e trabalhadores de arte, disse que a bateria ou chamou a captura pública de 3 kg de gasolina em sua casa era gasolina para seu assistente de alias em casa.

 O governo pede ao público que não faça compras excessivas ou acumule 3 kg de gás GLP.

“Já faz muito tempo (vídeo), (isso é gasolina) para a parte de trás da pessoa também, pessoas por trás têm outras artes. Passou muito tempo 4 anos, 5 anos”, disse um vídeo enviado Conta de fofoca @lambedanu.

Por outro lado, quando lhe perguntaram mais, o marido de Nagita Slavina admitiu que não se lembrava de quem usava a arte do melão.

“Não sei quem tenho uma arte há 4-5 anos, esqueci”, disse ele.