Acusado de receber dinheiro de crianças de Bos Prodia, AKBP Bintoro: All Fitnahs

Jacarta, Viva – A ex-Unidade de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Jacarta do Sul, AKBP Bintoro, negou a acusação de receber dinheiro dos filhos de Bos Prodia, Arif Nugroho (An), também conhecido como Bastian e Muhammad Bayu Hartanto, que foram pegos em um caso de assassinato.

Leia também: IPW acusa o ex-chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Sul de Jacarta, AKBP Bintoro, de receber relações públicas.

Bintoro explicou que o suposto caso de homicídio surgiu após uma denúncia em nome de um pseudônimo Bastian. Ele foi denunciado após supostamente cometer um crime de crimes sexuais e um crime de proteção infantil, resultando na morte da vítima em um hotel no sul de Jacarta.

“Durante a cena do crime, foram encontradas drogas e também armas de fogo. Simplificando, neste caso, a Polícia Metropolitana de Satreskrim do Sul de Jacarta, que na época eu servi quando Kasat Reskrim conduziu uma investigação e investigação dos crimes ocorridos”, Bintoro disse aos repórteres citados na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

Leia também: O aparecimento do suspeito da mutilação de uma mulher cujo corpo foi encontrado em Ngawi

 Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Sul de Jacarta, AKBP Bintoro

Bintoro disse que nesta altura o caso foi declarado P21 e transferido para o Ministério Público (JPU) com dois suspeitos, nomeadamente Arif Nugroho e Bayu Hartanto juntamente com as provas a serem julgadas.

Leia também: A mulher vítima de mutilação cujo corpo foi encontrado em Ngawi foi assassinada em Kediri

“Porque não paramos o caso denunciado. Além disso, o suspeito em nome de An não aceitou e espalhou notícias falsas sobre mim para extorquir o interessado. Na verdade, tudo isso é calúnia”, disse Bintoro.

Atualmente, Bintoro afirma ser examinado pela ProPam Polda Metro Jaya. Seu celular também é reconhecido como ainda confiscado por ainda estar em fase de fiscalização.

Inicialmente, Bintoro foi acusado de receber Rp20 bilhões. No entanto, foi negado por Bintoro. Porque tudo isso é algo que não é verdade.

“Eu me abro com muita transparência para verificar a minha conversa no celular, a relação com a presença ou ausência da minha relação com o irmão An. Porque até agora nunca me comuniquei diretamente com a pessoa em questão”, afirmou.

Na verdade, Bintoro disse que o seu partido também apresentou dados de todas as contas do banco nos jornais.

“Se necessário, o número da conta da minha esposa e dos meus filhos, estou pronto para ser examinado. Hoje também peço uma busca na minha casa, na minha residência, para saber se há bilhões de rúpias que me foram alegadas”, ele disse.

Bintoro também reconheceu que estava sendo processado civilmente no Tribunal Distrital do Sul de Jacarta (PN).

“No entanto, o processo é diferente. Lá eles me acusaram de receber Rp 5 bilhões em dinheiro e Rp 1,6 bilhão em transferência três vezes para o número da conta”, disse ele.

Além disso, Bintoro revelou que atualmente também foi acusado de adquirir um posto ou posição do AKBP para obter imediatamente um pseudônimo de estrela para ser general de brigada.

“O fato é que neste momento sou o mais recente da minha geração numa carreira profissional”, disse ele.