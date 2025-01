Acusado no caso de assassinato de Santosh Deshmukh não deveria receber fiança, diz irmão

Os acusados ​​​​nos casos relacionados ao assassinato do sarpanch Massajog Santosh Deshmukh não deveriam receber fiança mesmo depois de estarem sob custódia judicial, disse seu irmão na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Dhananjay, o irmão da vítima de assassinato, falou aos repórteres depois que um tribunal de Beed em Maharashtra deteve Walmik Karad, um assessor próximo do ministro e líder do PCN Dhananjay Munde, sob custódia judicial após o término da custódia policial de Karad em um caso de extorsão relacionado.

“Os acusados ​​não deveriam receber fiança porque criaram uma atmosfera de terror”, disse ele.

“Embora haja ordens (do governo do estado) para que ninguém seja poupado, podemos ver no vídeo que viralizou ontem que policiais (policiais) estão se encontrando com os acusados ​​em um hotel. evidências, que mensagem sairá na sociedade?” Dhananjay acrescentou.

Vaishnavi, a filha mais nova de Santosh Deshmukh, também se referiu ao vídeo que supostamente mostrava Karad e co-acusou Sudarshan Ghule e Vishnu Chate com um policial que já foi suspenso.

“Se a polícia e os acusados ​​se reunirem e os virmos em vídeo, a quem recorreremos para obter justiça?”, perguntou ele em declarações à comunicação social.

Santosh Deshmukh, sarpanch da aldeia de Massajog, no distrito de Beed, no centro de Maharashtra, foi sequestrado, torturado e assassinado em 9 de dezembro. A investigação preliminar indicou que Deshmukh tentou resistir a uma tentativa de extorsão contra uma empresa de energia que operava um projeto de moinho de vento na área.

Karad, um associado do ministro de Maharashtra e líder do PCN, Dhananjay Munde, foi preso no caso de extorsão em 31 de dezembro de 2024.

Mais tarde, o SIT da Polícia de Maharashtra alegou que Karad estava em contato com os assassinos quando o crime foi cometido e solicitou sua nova custódia no tribunal especial para a Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA).