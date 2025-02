Acusar sua mercadoria é usada para não vender, o homem de Burn Medan, pai biológico

Enquanto isso, viva – Um homem com o mestrado provincial (25) tem seu coração para queimar seu pai biológico, Aswar (49). O incidente em chamas ocorreu, na casa da vítima em Jalan Simpang Dobi, vila de Titipapan, distrito de Medan, cidade de Medan, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Ao receber o relatório, os policiais desceram ao local para garantir os autores. No entanto, a Suprema Corte tentou combater os policiais e tentou escapar e receber um tiro firme firme.

“Quando estava prestes a ser garantido, o suspeito resistiu à segurança dos oficiais. 14 de fevereiro de 2025.

Com base em uma investigação das informações da vítima e dos autores, este caso começou a Aswar, ele pediu à Suprema Corte para levar seu trabalho ao seu local de trabalho. No entanto, o suspeito estava realmente zangado e acusou seu pai que o usou, para que sua mercadoria não fosse vendida.

“A vítima entrou na casa e fechou a porta. O suspeito tomou uma garrafa de gás, despejando -a no corpo da vítima na sala de estar e iluminando o fogo usando uma fonte para fazer a vítima queimar quase em todo o corpo”, disse Riffi .

Agora, os autores, juntamente com as evidências, garantiram -se no mako da polícia do porto de Belawan, para o próximo processo legal.

Enquanto isso, a esposa da vítima, Jamila, disse que o autor se lembrava de Aswar de surpreender a vítima e a si mesmo. “Ele (o autor) disse que haverá uma surpresa especial para meu pai e mãe”, disse Jamila a jornalistas.

No dia do incidente, Jamila revelou que houve uma discussadora entre a vítima e o autor. Para que haja um ardor contra aswar.

“Ouhh, você quer que nosso filho fechou imediatamente a porta da casa e queimou meu marido, espontaneamente. O fogo imediatamente queimou o corpo do meu marido”, disse Jamila.

Jamila disse que, devido à economia e não teve BPJ, a vítima só foi tratada em uma clínica perto da casa da vítima, uma vez que a cura de queimaduras pesadas Aswar foi experimentada em 60 %, do rosto para o corpo.

“Como não há BPJ, nossa economia é menos capaz, fui forçado a cuidar do meu marido na clínica. Porque eu costumava cuidar do BPJ, que segundo ele seria enviado pelos correios, até agora Havia sem explicação “, disse Jamila.