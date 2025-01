Adalats é eficaz no tratamento de reclamações, afirma o Ministro dos Recursos Hídricos de Kerala

A Ministra dos Recursos Hídricos, Roshy Augustine, disse que adalats como o actual ‘KaruthalumKaithangum’ foram eficazes na resolução de queixas há muito pendentes. Ele discursava na reunião inaugural do adalat em Muvattupuzha taluk no sábado.

Ele disse que o sucesso no tratamento das reclamações se reflectiu no pequeno número de reclamações recebidas no adalat.

O Ministro da Indústria, P. Rajeeve, que participou do adalat, disse que o objetivo era fornecer um serviço de qualidade dentro do prazo. Ele acrescentou que as regras devem ser interpretadas com base na finalidade a que se destinam.

Os MLAs Mathew Kuzhalnadan e Anoop Jacob, juntamente com o presidente municipal de Muvattupuzha, PP Eldhos, o presidente municipal de Koothattukulam, Vijaya Shivan, e o coletor distrital NSK Umesh estiveram presentes no adalat.