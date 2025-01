Adam Scott, de Severance, fala sobre o retorno para um papel de super-herói depois de Madame Web

Adam Scott Ele é conhecido por uma série de filmes e programas de televisão populares, incluindo o sitcom mockumentary da NBC Parks and Recreation e a série de suspense de ficção científica da Apple TV + Severance. Ele também interpretou recentemente Ben Parker, conhecido pelos fãs do Homem-Aranha como Tio Ben, no filme de super-heróis Madame Web. Lançado em 2024, o filme acabou sendo um fracasso comercial e de crítica. Em uma entrevista recente, Scott refletiu se interpretaria um personagem de quadrinhos novamente.

Adam Scott, de Severance, diz ‘Nunca diga nunca’ sobre assumir outro papel cômico

Ben Parker, personagem interpretado por Adam Scott em Madame Web, é uma parte importante da narrativa. Ele é paramédico e melhor amigo e parceiro da personagem principal de Dakota Johnson, Cassandra Webb. Ben também é cunhado de Mary Parker, de Emma Roberts, que fica grávida durante a maior parte do filme e dá à luz Peter Parker no final. Dada a proeminência do tio Ben, tem havido alguma especulação sobre se Scott repetiria o papel. Durante uma entrevista com cômicoScott abordou as possibilidades de fazer outro projeto baseado em histórias em quadrinhos.

“Eu não sei. Nunca diga nunca”, disse Scott. “Não tenho certeza. Acho que é um gênero do qual eu, certamente, como público, participo. Gosto de assistir todos esses filmes, assisto todos.”

Anteriormente, Scott revelou em Jess Cagle da Sirius XM que cresceu em Santa Cruz, Califórnia, lendo quadrinhos, o que ressalta seu amor pelo meio.

Madame Web tem apenas 11% de avaliação crítica no Rotten Tomatoes em 266 avaliações e foi uma decepção de bilheteria. Por O repórter de HollywoodOs planos para desenvolver uma possível nova franquia com Madame Web como seu primeiro filme provavelmente foram cancelados após o fracasso do filme.

Scott aparecerá em seguida na segunda temporada da aclamada série de streaming Severance, que estreia na Apple TV+ nesta sexta-feira, 17 de janeiro.

Originalmente relatado por Tamal Kundu em super-herói.