De acordo com um novo relatório de variedade, a Stavence Star Adam Scott está pronto para entrar no gênero de terror mais uma vez em LeiUm novo filme do diretor da ridiculidade Damian McCarthy.

Quem mais está no elenco de Hokum?

Juntamente com Scott, Hokum também estrelará Peter Coonan e David Wilmot. O filme será o último de McCarthy, cujo filme de estranheza se tornou um grande sucesso após sua estréia no ano passado. De acordo com o relatório de Variety, Hokum seguirá Scott, um romancista de terror que visita uma innic em Irish Remote “para espalhar as cinzas de seus pais, ele não sabia que há rumores de que o lugar é perseguido por uma bruxa”.

Para Scott, o mundo do horror não é um território desconhecido. A estrela do Severance apareceu em várias ótimas imagens de perfil, incluindo o Krampus Cult Classic 2015, 2010 3D Piranha e Hellraiser: Bloodline de 1996, um de seus primeiros trabalhos de ação. Também aparecerá no próximo filme de terror The Monkey.

Hokum será produzido pelos fundadores de Spooky Pictures Roy Lee e Steven Schneider, bem como Derek Dauchy, da Image Nation e Ruth Treacy, do cinema, Julianne Ford e Mairtín de Barra. Ben Ross, Rami Yasin e Andrew Childs servirão como produtores executivos.

“A associação a Steven e Roy foi uma viagem incrível e foi ótimo ver que nossa colaboração liderou alguns projetos incríveis”, disse Ross, CEO interino da Image Nation. “Com o talento e o carisma de Adam e a direção única de Damian, esta é outra oportunidade para nós empurrar os limites do gênero de terror e continuar deixando nossa marca no mercado internacional”.

