Adams afirma que os democratas o deixaram para trás em meio a batalhas políticas e legais

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), disse que o Partido Democrata “deixou” ele e a classe trabalhadora para trás, já que grande parte de seu próprio partido se distanciou dele e enfrenta maus resultados nas pesquisas.

Adams disse ao comentarista político e ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, em um entrevista que foi ao ar na terça-feira que aqueles que estavam na “órbita” do Departamento de Justiça sob a administração Biden sentiam que ele “não era um bom democrata”, levando à sua acusação por múltiplas acusações federais, incluindo suborno e fraude eletrônica. Ele negou as acusações e se declarou inocente.

Adams disse acreditar que foi acusado porque reclamou do estado da política de imigração dos EUA e do influxo de imigrantes na cidade de Nova York.

Carlson perguntou a Adams se a acusação era uma punição por reclamar, e Adams disse: “Essa é minha crença com base em uma série de coisas”, mas disse que não poderia entrar em detalhes. Adams alegou anteriormente, sem provas, que as acusações contra ele tinham motivação política.

“As pessoas costumam dizer: ‘Você não parece um democrata. Parece que você saiu da festa’”, disse Adams. “Não, o partido deixou a mim e à classe trabalhadora.”

“As pessoas estão preocupadas com o futuro das suas famílias e esse deve ser o nosso foco, e esse é o foco desta administração”, acrescentou.

Adams enfrenta um desafio significativo ao montar uma campanha de reeleição com as primárias democratas em junho. Seu julgamento começará em abril e vários oponentes entraram na corrida contra ele.

O ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo (D), parece pronto para entrar na corrida também no próximo mês, o que poderia dar a Adams um oponente com forte reconhecimento de nome e capacidade de arrecadação de fundos.

Embora ainda não tenham sido feitas muitas pesquisas sobre a disputa, as primeiras pesquisas mostram que Adams tem um déficit significativo para compensar. As pesquisas após o impeachment de Adams mostraram que seu índice de aprovação havia despencado e que a maioria dos eleitores queria que ele renunciasse.

Uma pesquisa publicada na semana passada apresentado Adams com 6 por cento de apoio na primeira rodada de uma hipotética partida de qualificação.

Adams evitou comentar uma pergunta de Carlson sobre sua reação à possibilidade de Cuomo entrar na corrida, mas disse que “acredita fortemente” que não está concorrendo contra ninguém e está simplesmente “correndo contra mim mesmo”.

“Temos que correr a nossa corrida, então não importa quem esteja na corrida, vou correr a minha corrida e vou vender aos nova-iorquinos o que fizemos com esta cidade”, disse ele.

Adams tem sido particularmente franco entre os democratas ao criticar as políticas de imigração da administração Biden muito antes do impeachment, criando alguma tensão com a administração, mas os democratas distanciaram-se particularmente após o impeachment de Adams.

Adams também gerou especulações de que poderia pedir perdão ao presidente Trump, já que ambos fizeram afirmações semelhantes, alegando que as acusações contra ele têm motivação política. Trump disse que consideraria perdoar Adams, que também evitou ataques duros a Trump durante a campanha, ao contrário de outros democratas.

A decisão de Adams de comparecer para uma entrevista com Carlson marca uma possível mudança em sua visão do polêmico comentarista. Depois de Carlson elogiado Adams em 2021, Adams respondeu que ele não “quer nem precisa do apoio de Tucker Carlson, ou de qualquer outra pessoa que perpetue propaganda racista e anti-imigrante”.

No final da entrevista de Carlson, Adams disse que esperava ser reeleito e que passar um tempo com Carlson foi um “verdadeiro prazer”.

