Adani indiano sai do projeto Sri Lanka

O conglomerado anunciou que “se curvaria” no projeto de fontes de parques eólicos renováveis ​​depois que o novo governo em Colomb procurou reexaminar as condições

O conglomerado liderado pelo magnata indiano do bilionário Gautam Adani é removido do projeto de energia renovável no norte do Sri Lanka, citando uma batalha legal contínua por um impacto potencial no ambiente do projeto. O projeto estava sob o controle do novo governo do Sri Lanka.

Adani Green, mão renovável do grupo Adani, disse na quinta -feira que depois disso “Debate longo -um debate” Com o Vlad Sri Lanka por dois anos e depois de saber que as comissões especiais foram criadas para negociar seus termos, ela decidiu se retirar do contrato. “Foi decidido que, embora a empresa respeite totalmente os direitos soberanos do Sri Lanka e suas eleições, ele se retirará respeitosamente do referido projeto”. A declaração dizia.

Adani concluiu um contrato para a construção de uma energia renovável de 484 MW em Mannar e Pooneryn, Sri Lanka, e expandindo suas linhas portáteis no Sri Lanka com um investimento total de US $ 1 bilhão em 2022. Aprovação do ex -presidente Gotabaya Rajaksa Administração em 2022.

O acordo com Adani se opôs ferozmente ao atual presidente Sri Lanka Anur Kumar Dissansanayake, que venceu as eleições presidenciais em setembro passado. Durante a campanha, ele prometeu que sua federação nacional seria o poder do povo “cancelar” Projeto, citando a “A ameaça da soberania do setor de energia do Sri Lanka”. Desde que o novo governo assumiu a responsabilidade, Desanayake afirmou que seria “Reescrever” e “Autorização aprovada pelo governo anterior”, Relatou a agência de notícias da PTI.









Os observadores da indústria também argumentaram que uma tarifa acordada no valor de US $ 0,0826 seria uma perda no Sri Lanka e que deveria cair para US $ 0,005 por kWh. Além disso, de acordo com os relatórios sobre a mídia local, os moradores de Mannar e ativistas ambientais expressaram preocupação com os possíveis danos ao corredor -chave de aves e outros riscos ambientais, o que os incentivou a enviar a petição à Suprema Corte.

Esse desenvolvimento ocorre vários meses após Adani, uma das pessoas mais ricas do mundo, nos acusou os promotores de receber subornos e fraudes. Embora o Grupo Adani e o próprio Adani tenham negado acusações contra seu fundador e outros melhores gerentes, uma acusação dos Estados Unidos nos Estados Unidos levou à queda de empresas de grupo, excluindo cerca de US $ 27 bilhões em capitalização de mercado e coletando preocupações sobre vários projetos de conglomerados fora Índia, inclusive no Sri Lanka.

O segundo grupo do grupo, no Quênia, também encontrou dificuldades. Em setembro de 2024. Os trabalhadores quenianos lançaram um protesto contra o acordo que o governo alcançou com Adani para executar “Modernização e operações” no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta. Eles protestaram publicamente contra o plano de JKIA alugado por 30 anos em troca de US $ 1,8 bilhão em investimento da Adani. Mais tarde, funcionários do governo intervieram e explicaram que o governo faria “Pós -prioridades dos interesses dos cidadãos quenianos” Em seus planos para a atualização e modernização do aeroporto principal do Quênia.

Muito antes de os EUA acusarem Adani, a empresa enfrentou acusações de manipular em um mercado de ações da pesquisa do vendedor dos EUA Hindenburg. A empresa, que recentemente parou de trabalhar sem citar qualquer motivo, publicou vários relatórios em 2023 e 2024, resultando em perdas significativas no mercado para o conglomerado.