Adani-ISKCON iniciará ‘Mahaprasad Seva’ em Maha Kumbh

O presidente do Grupo Adani, Gautam Adani, com o Guru Prasad Swami da ISKCON durante uma reunião. O Grupo Adani e a ISKCON iniciarão o ‘Mahaprasad Seva’ em Mahakumbh em Prayagraj este ano. , Crédito da foto:

O Grupo Adani e a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna (ISKCON) uniram-se para servir refeições aos devotos no Maha Kumbh Mela em Prayagraj este ano.

O Mahaprasad Seva será oferecido durante todo o Maha Kumbh Mela, de 13 de janeiro a 26 de fevereiro.

Para agradecer à ISKCON por esta iniciativa, o Presidente do Grupo Adani, Gautam Adani, reuniu-se com Guru Prasad Swami, Presidente da Comissão do Corpo Governante da ISKCON (GBC) na quinta-feira (9 de janeiro de 2025).

Falando sobre o apoio da ISKCON em oferecer Mahaprasad Seva, o Sr. Adani disse: “Kumbh é um lugar sagrado de seva, onde cada devoto se envolve em nome de seva para com Deus. “É uma boa sorte estarmos iniciando o ‘Mahaprasad Seva’ para os devotos de Maha Kumbh em colaboração com a ISKCON.”

“Com as bênçãos de Maa Annapurna, comida gratuita será fornecida a milhares de devotos. Hoje tive a oportunidade de conhecer o Guru Prasad Swami ji da ISKCON e experimentei profundamente o poder da dedicação ao seva. No verdadeiro sentido, seva é o mais elevado forma de patriotismo Seva é meditação, seva é oração e seva é Deus.

Guru Prasad Swami, um dos pregadores proeminentes da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, disse: “O Grupo Adani sempre foi um exemplo brilhante de responsabilidade corporativa e serviço social. O que faz Gautam Adani ji se destacar é sua humildade: nunca espera para ser.” chamado, mas siga em frente para servir desinteressadamente. Estamos extremamente gratos pela sua contribuição. O seu trabalho inspira-nos a retribuir à sociedade e a unir-nos ao serviço da humanidade.

O Mahaprasad Seva será oferecido a 50 lakh devotos e as refeições serão preparadas em duas cozinhas dentro e fora da área mela.

O Mahaprasad será distribuído em 40 locais na área de Maha Kumbh e 2.500 voluntários participarão desta iniciativa.

Os carrinhos de golfe foram preparados para pessoas com diferentes habilidades, idosos e mães com filhos. Cinco lakh cópias de Geeta Saar também serão distribuídas entre os devotos.