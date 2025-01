Adityanath empurra a prancha nacionalista em Milkipur com uma bypoll

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) foi a uma reunião eleitoral na circunscrição de Milkipur de Ayodhya e pediu ao eleitorado que garantisse a vitória das forças nacionalistas. Ele lembrou que a oposição do Partido Samajwadi (SP) tinha o sangue do Kar Sewaks em suas mãos.

Ele disse que o SP tocou com “The Soul of India”, opondo -se ao templo de Ram e à nomeação do aeroporto internacional de Ayodhya depois de Maharishi Valmiki.

Adityanath, na tentativa de alcançar os eleitores de Dalit, acusou o SP de se opor ao desenvolvimento do local de nascimento de Guru Ravidas, que é muito venerado pela comunidade.

“Durante o governo do Partido Samajwadi, quanto maior a máfia, maior a posição que ocupava em seu governo. Se o SP saísse com o dele, o nome de Shri Ayodhya Dham teria sido apagado. É hora de garantir a vitória de Rashtravadi Milkipur (nacionalistas), disse ele, fazendo campanha pelo candidato ao BJP Chandrabhanu Paswan.

“Os líderes de SP como Moeed Khan, que não respeitavam uma filha Dalit, são celebrados como um herói. Esse comportamento reflete o verdadeiro caráter de sp. Eles são as mesmas pessoas que fizeram o rio Red Saryu com o sangue de Kar Sevaks. Tenha cuidado com eles, eles usaram toda a força para garantir que ninguém pudesse abalar a estrutura da escravidão ”, acrescentou.

A eleição de 8 de fevereiro de Milkipur Vidhan Sabha e o resultado será declarado em 8 de fevereiro. A escolha de alto risco foi exigida pela vitória do Sit SP Mla Awdhesh Prasad, que conquistou o assento de Faizabad Lok Sabha nas pesquisas parlamentares de 2024, derrotando o deputado de dois tempos do BJP, Lallu Singh.

Adityanath afirmou que o SP jogou com a fé da Índia, espalhando a falsa propaganda em Maha Kumbh. “Quando o país e o mundo são atraídos para a terra de Prayagraj devido a Maha Kumbh, então o presidente do Partido Samajwadi e o ex -ministro principal estão espalhando uma falsa propaganda em Maha Kumbh todos os dias. Eles estão brincando com a fé da Índia ”, disse ele, acrescentou que todo o seu gabinete teve o privilégio de dar um mergulho no Triveni Sangam em 22 de janeiro.

Enfatizando as iniciativas tomadas por seu governo, como a nomeação do aeroporto de Ayodhya depois de Rishi Valmiki, e desenvolvendo o local de nascimento de Sant Ravidas em Veer Govardhan, o primeiro -ministro acusou o SP de oposição. “Quando nosso governo nomeou três batalhões da Polícia Armada de Pradeshik (PAC) depois de Avanti Bai, Veerrangana Uda Devi e Jhaalkari Bai, o SP também se opôs a isso”, disse ele.