Administração Biden alcança quarto recorde de inscrição na ACA antes da partida

A administração Biden alcançou um quarto ano recorde consecutivo de inscrições no HealthCare.gov Marketplace, uma semana antes do prazo final de inscrição e de sua iminente saída do cargo.

Quase 24 milhões de pessoas se inscreveram nos planos do Affordable Care Act Marketplace até 2025, de acordo com a conselheira de política interna da Casa Branca, Neera Tanden, superando os 21,3 milhões de pessoas que se inscreveram no ano passado.

Os últimos quatro anos de matrículas recorde são atribuídos a subsídios reforçados, aprovados pela primeira vez pela Lei do Plano de Resgate Americano em 2021 e prorrogados pela Lei de Redução da Inflação até ao final de 2025.

“Quando assumi o cargo, prometi ao povo americano que reduziria o custo dos cuidados de saúde e dos medicamentos prescritos, tornaria mais fácil a inscrição na cobertura e fortaleceria a Lei de Cuidados Acessíveis, o Medicare e o Medicaid”, disse o presidente Biden. ele disse em um comunicado.

“Estou orgulhoso de que a minha administração tenha conseguido, mesmo quando as autoridades eleitas republicanas, que estavam ansiosas por colocar em risco a cobertura de milhões de americanos, se colocaram no caminho”, acrescentou. “Exorto o Congresso a redobrar o progresso que fizemos e garantir que os americanos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e acessíveis, expandindo o crédito fiscal premium da ACA este ano.”

Embora os subsídios tenham ajudado a expandir o seguro de saúde, também representaram um atoleiro político. O Congressional Budget Office (CBO) projetou que permitir que os subsídios expirem em 2025 resultaria no aumento da taxa de não segurados em uma média de 3,8 milhões de pessoas entre 2026 e 2034.

Mas o CBO também tinha projectado anteriormente que custaria 335 mil milhões de dólares ao longo de 10 anos para tornar permanentes os subsídios aumentados.

Os republicanos terão um hat-trick de poder no governo federal quando os subsídios expirarem, mas o partido pode hesitar em ser responsável por permitir o desaparecimento de uma cobertura de saúde mais acessível.

Falando aos repórteres, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, observou como a cobertura da ACA se tornou interligada com outros programas federais de benefícios.

“Juntamente com a Segurança Social, o Medicare e o Medicaid, a cobertura do ACA Marketplace tornou-se um dos maiores programas operados a nível federal na história do nosso país”, disse Becerra. “Tornou-se parte da vida do nosso país proteger a saúde e garantir o acesso a serviços de qualidade quando você ou um membro da sua família necessita de cuidados”.

As inscrições abertas na ACA terminam em 15 de janeiro.

“Graças à administração Biden-Harris e à Lei de Redução da Inflação de 2022, muitas pessoas pagarão prêmios mais baixos após os créditos fiscais, que permanecerão disponíveis ao longo deste ano. Peço a qualquer pessoa que precise de cobertura de saúde que visite Healthcare.gov ou ligue o call center do Marketplace em 1-800-318-2596″, disse Chiquita Brooks-LaSure, administradora dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, durante um briefing. Medicaid.

Fonte