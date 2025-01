Administração Biden atrasa execução de ordem que bloqueia acordo entre Nippon Steel e US Steel

A administração Biden adiará a implementação de uma exigência estabelecida em uma ordem executiva deste mês de que a Nippon Steel abandone sua oferta de US$ 14,9 bilhões pela US Steel, disseram as empresas no sábado (11 de janeiro de 2025).

O presidente dos EUA, Joe Biden, bloqueou a aquisição planejada da US Steel pela Nippon Steel por motivos de segurança nacional em 3 de janeiro, e sua secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse esta semana que o acordo proposto recebeu uma “análise abrangente” do órgão de revisão interagências, o Foreign Comitê de Investimentos. nos Estados Unidos.

O atraso dará aos tribunais tempo para analisar uma contestação legal apresentada pelas partes no início deste mês contra a ordem de Biden. Anteriormente, as partes tinham 30 dias para desfazer a transação.

“Estamos satisfeitos que o CFIUS tenha concedido uma prorrogação até 18 de junho de 2025 da exigência da Ordem Executiva do presidente Biden de que as partes abandonem permanentemente a transação”, disseram as empresas em comunicado conjunto.

“Estamos ansiosos para concluir a transação, que garante o melhor futuro para a indústria siderúrgica americana e para todos os nossos stakeholders”, disseram.

A US Steel e a Nippon Steel alegaram em uma ação judicial na segunda-feira que a revisão do CFIUS foi prejudicada pela oposição de longa data de Biden ao acordo, negando-lhes o direito a uma revisão justa. Eles pediram a um tribunal federal de apelações que anulasse a decisão de Biden e lhes permitisse uma nova revisão para garantir outra chance de fechar a fusão.

O secretário do Tesouro dos EUA preside o painel do CFIUS, que analisa as aquisições estrangeiras de empresas dos EUA e outros acordos de investimento por motivos de segurança nacional. O CFIUS normalmente decide os casos diretamente ou faz recomendações ao presidente, mas no caso US Steel-Nippon Steel, o painel não conseguiu chegar a um consenso sobre se Biden deveria aprovar ou rejeitar, deixando a decisão para ele.

Tanto Biden como o seu sucessor, o republicano Donald Trump, expressaram a sua oposição à aquisição da siderúrgica norte-americana pela empresa japonesa, enquanto os candidatos procuravam votos sindicais nas eleições de novembro vencidas por Trump.

O CFIUS raramente rejeitou acordos envolvendo o Grupo dos Sete países aliados próximos, incluindo o Japão.